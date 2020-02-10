Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı birçok ilimizde eğitime de engel oldu. Peki yarın kar tatili olan iller hangileri? İşte Türkiye'de Salı günü eğitime ara verilen iller...

YARIN KAR TATİLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

SİİRT'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Siirt'te kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, yaptığı açıklamada, kent merkezinde olumsuz hava koşullarının devam ettiğini söyledi. Edip, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle 11 Şubat Salı günü kent merkezindeki özel ve resmi okulların tatil edildiğini bildirdi.

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE ORDU'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Ordu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Salı günü, il genelindeki tüm okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİLERİNDEN AÇIKLAMA

Kayseri'de olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçelerden Yahyalı'da tüm okullar, Bünyan'da ise taşımalı eğitim yapılan okullar yarın tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı ilçesindeki tüm okullarda, Bünyan ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 11 Şubat Salı ara verildi.

ARTVİN'İN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Artvin’de 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, 6 ilçede eğitime bir gün süreyle daha ara verildi.

Artvin il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle tatil bir gün daha uzatıldı. Artvin Valiliğinden yapılan duyuruda “Yoğun kar yağışı sonrası buzlanma nedeniyle Artvin merkez, Borçka, Murgul, Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçelerinde 11 Şubat 2020 Salı günü, ilk ve orta dereceli okullarda, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle 11 Şubat Salı günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezlerinde eğitim öğretime bir gün ara verildiği belirtildi.

GİRESUN VALİSİ SARIFAKIOĞULLARI'NDAN KAR TATİLİ AÇIKLAMASI

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan kurulun kararına göre, "Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk dışındaki okullarda okul öncesi, ilk ve orta dereceli okullarda eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. 11 Şubat Salı günü engelli ve hamile kamu personeli idari izinli sayılacaktır” denildi.

ŞIRNAK'TA OKULLARDA EĞİTİME YARIN İÇİN ARA VERİLDİ

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde okullarda eğitime yarın için ara verildi.

Şırnak Valiliği, etkili olan kar yağışı ve devamında oluşan buzlanma nedeniyle kent merkezi ile tüm ilçelerde eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Yoğun kar yağışı ve devamında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle 11 Şubat 2020 günü Şırnak merkez ve tüm ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personelimiz idari izinli sayılacaktır."

BİTLİS'TE EĞİTİME YARIN İÇİN DE ARA VERİLDİ

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 400 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı. Bugün okulların tatil olduğu kentte eğitime, yarın için de ara verildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün okulların tatil edildiği Bitlis'te, valilikçe yarın için de eğitime ara verildiği açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve ilçelerdeki okullar bir gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engeli personellerde idari izinli sayılacaktır" denildi.

RİZE VALİSİ CEBER'DEN AÇIKLAMA

Rize Valisi Kemal Çeber, sosyal medyadan öğrencilerin kar tatili taleplerini geri çevirmeyerek Rize'de kar nedeniyle okulların 2 gün tatil edildiğini duyurmuştu. Rize'de 11 Şubat Salı günü de okullar tatil olacak.

TRABZON VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilimiz genelinde 10 Şubat Pazartesi ve 11 Şubat Salı günleri, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime 2 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı günlerde idari izinli sayılacaktır" denildi.