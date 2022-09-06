EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: "Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir"

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada maaş promosyonlarının Mart ayında 300 TL'ye çıktığı anımsatılarak, promosyonların memur zammı oranında artacağı, söz konusu artışın 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacağı belirtildi. Ayrıca Vakıfbank ile sürdürülen görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: "Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir"

Polislerin maaş promosyonu konusundaki tartışmalar sürerken Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından bu konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının kurulduğu günden bu yana tarihi başarılara imza attığı, günümüzde ise en başarılı dönemini geçirdiği kaydedildi.

Teşkilatın bir yandan PKK, FETÖ, DEAŞ ve DHKP-C başta olmak üzere terörle mücadelede önemli başarılar sağladığı ifade edilen açıklamada, EGM'nin her türlü türlü suç ve suçluyla mücadelesine devam etmekte olduğu, özellikle organize suç örgütlerine darbe üstüne darbe indirdiği belirtildi.

Açıklamanın devamında söz konusu süreçlerin vatandaşların takdirini kazandığı belirtilirken bu durumun bir takım odakları rahatsız ettiği ifade edildi.

EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir

VAKIFBANK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

"Terör örgütleri ile aynı dili kullanan bu odaklar, son olarak dillerine personelimizin promosyon sözleşmesini dolamışlardır." ifadelerini kullanıldığı açıklamada, polislerin maaş promosyonu protokolüne ilişkin bilgi verilerek süreç hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Polisimizin maaş promosyon protokolü, 18.03.2022 tarihinde Vakıfbank ile imzalanmış ve 104 TL'den 300 TL'ye çıkarak yüzde 188 artış sağlanmıştır. Protokolde ısrarla anlamamazlıktan gelinen bir nokta da promosyon ödemesinde her 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artış yapılacak oluşudur. Yani 300 TL sabit bir rakam değildir. Bu, Türk Polis Teşkilatı’nın tarihindeki en yüksek promosyon ödemesidir. Promosyon ödemelerindeki memur maaş zammı oranındaki artış, 2023 yılının Ocak ayından itibaren geçerli olacaktır.

EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir

Tüm bunlara rağmen 2022 yılında memur maaşlarında ortaya çıkan yeni durum üzerine, Vakıfbank ile yeniden görüşmeler gerçekleştirilmiş ve maaş promosyonu ile ilgili bir değerlendirme sürecine girilmiştir. Bu görüşmeler halen devam etmektedir.

Henüz bu görüşmeler sonuçlanmamışken, maaş promosyonu üzerinden algı operasyonuna girişmek, bundan siyasi rant elde etmeye çalışmak iyi niyetle açıklanamaz. Bu, büyük fedakarlıklarla görev yapmakta olan meslektaşlarımızın çalışmalarına destek değil adeta köstek olmaktır."

EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir

CHP'Lİ VEKİL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK

Öte yandan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan hakkında suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.

EGM'den polislerin maaş promosyonu hakkında açıklama: Vakıfbank ile görüşmeler devam etmektedir

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