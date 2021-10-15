Egosantrizm ne demek, TDK'ya göre Egosantrizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Egosantrizm ne demek? Egosantrizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi egosantrizm kelimesi. Peki egosantrizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre egosantrizm nedir, egosantrizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

EGOSANTRİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Egosantrizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Egosantrizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre egosantrizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Beniçincilik

