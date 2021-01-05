Koronavirüs vaka artışları nedeniyle 81 il genelindeki sürücü kursları aniden kapatıldı. Yüz binlerce kişinin ücret ödeyip gittiği dersler yarım kaldı. Vatandaşlar ehliyet kurslarıyla ilgili yetkililerden gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sürücü kurslarıyla ilgili Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran sıcak açıklamalarda bulundu. İşte Ehliyet kursları açıldı mı 2021? Sürücü kursları açıldı mı son dakika sorularının yanıtları...

EHLİYET KURSLARI AÇILDI MI 2021?

Ehliyet kursları diğer adıyla sürücü kursları 4 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeniden açıldı. MEB tarafından yapılan açıklamada “Ehliyet, çeşitli kurslar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri 4 Ocak itibarıyla yüz yüze eğitime başlayabilecektir” denildi.

EHLİYET NASIL ALINIR?

Ehliyet almak için öncelikle sürücü kursuna gitmelisiniz. Yaklaşık 1 ay süren teorik derslerin sonunda kurs tarafından size verilen sınav giriş belgesi ile size çıkan herhangi bir okulda sınava gireceksiniz. Ardından pratik dersler başlayacak. Hocanızın size belirleyeceği saatlerde ve yerde araç süreceksiniz. Bir kaç haftanın sonunda sürücü sınavınız olacak. Eğer sınavı geçemezseniz yeniden sınava gireceksiniz. İlk sınav ücretsizdir ancak ikinci sınavda para ödemeniz gerekir. 3 defa sınavdan kalırsanız yeniden ders almanız gerekir.

Sınavı geçtiğinizde kurstan size belgeler verilecektir. O belgelerle ve istenen ehliyet kartı ücretiyle önce bankaya para yatıracaksınız ardından elinizdeki belgeleri yetkili kurumlara teslim edip ehliyetinizi alacaksınız.

KİMLER EHLİYET ALAMAZ?

Sürücü belgesinin verilmeyeceği durumlar aşağıdaki gibidir;

Zeka geriliği (IQ düzeyi 79 ve altı)

Bunama

Dikkat bilinci, duygu ve heyecanı düşünceyi bozan sürekli bir hastalığın ya da ilaç kullanımının olması

Alkol bağımlılığı olanlar veya alkollü araç kullanmaktan vazgeçmeyenler

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelere bağımlı olanlar veya bağımlı olmasa da düzenli olarak kullananlar.

Santral sinir sistemi ile ilgili doğuştan veya sonradan geçirilmiş veya cerrahi girişime bağlı hastalıklarla ortaya çıkan uzuvların parezi ve paralizileri (duyusal, motor, koordinasyon ve denge açısından), araç kullanmasını ve trafik güvenliğini engelleyecek şekilde olanlara da sürücü belgesi verilmeyecek.

EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Ehliyetinizi yenilemek için gerekli evraklar;

Kimlik Belgesi

Sürücü Sağlık Raporu

Sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı

1 adet biyometrik fotoğraf

Kan grubunu belirtir belge veya yazılı beyan

Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir. Ayrıca E-devlet üzerinden temin edilebilir.)

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Eski tip ehliyetini yeni tip ehliyet ile değiştirecekler 13+2 TL ücret öder.

Eski tip ehliyetini kaybedenler veya çaldıranlar yeni tip ehliyet almak için 13+2 TL ücret öder.

Yeni tip ehliyetlerini yenilemek isteyenler, kaybedenler veya çaldıranlar 225+45TL ücret öder.