Ehliyet sınavında kopya çekeceklerdi: Şeytanın bile akılına gelmeyecek yöntemleri kullandılar! Polisin dikkati ortaya çıkardı

Edinilen bilgilere göre, motorlu taşıtlar sınavına girmek isteyen T.K. ve M.Y., Fatih Mahallesi'ndeki İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasına geldi. Polis memurları yaptıkları aramada şahısların üzerinde akıllı telefonlar ve kulaklıktan oluşan düzenek tespit etti.

AKIL ALMAZ YÖNTEM

Şahıslardan birinin düzeneğini göğsündeki elbisenin cebine koyduğu diğerinin de giydiği korseye sıkıştırdığı görüldü.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YARDIM EDENLERİ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İki adaya, sınavda dışarıdan yardım edeceği değerlendirilen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA