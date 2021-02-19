Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaşlı adamın ölümüne sebep oldu!

Gaziantep'te evinin önünde yürürken arkadan gelen motosikletin çarpmasıyla yaşlı adam hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde, Şahinbey ilçesi Bekirbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda 83 yaşındaki Osman Ö, ehliyetsiz olduğu iddia edilen bir motosiklet sürücüsünün kurbanı oldu. Evinin önünde yürüyen Osman Ö'ye arkadan gelen motosiklet hızla çarptı. Osman Ö. çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu. Yaşlı adam kafa ve vücudunun çeşitli bölgelerine ağır yaralar aldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

83 yaşındaki adamın ölümüne sebep olan, ehliyetsiz olduğu söylenilen sürücü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği edinilen bilgiler arasında yer alıyor. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme devam ediyor.