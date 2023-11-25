Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"

Aksaray'da ehliyetsiz, plakasız ve kasksız olarak kullandığı motosikletle trafik jandarmasına yakalanan sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen ekiplere, "Görmeyiverin ya ne olacak sanki? Bir motosiklet değil mi" diyerek uzun süre dil döktü.

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Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Sağlık beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri şehir genelinde ilçe, belde ve köy yollarında denetim ve uygulamalar yapıyor.

Sağlık beldesinde yapılan uygulamada A.A. (59) idaresindeki motosikleti durduran trafik jandarması ekipleri sürücüyü ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirerek motosiklet üzerinde de incelemeler yaptı. Yapılan detaylı sorgulamada sürücünün ehliyetsiz, kasksız olduğu belirlenirken, motosikletin ise plakasız ve faturasız olduğu tespit edildi. Bunun üzerine cezai işlem uygulamak isteyen trafik jandarması ile sürücü arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Önce "tavuk" dedi, olmayınca, "ilaç aldım geliyorum" dedi

Görevini yapan jandarma ekiplerine kendisini görmezden gelmelerini isteyen sürücü önce tavuk almaya gittiğini söyledi, sonra da annesine ilaç almaya gittiğini belirterek, "Şuradan tavuk alıp geliyorum. Komutanım rica ederim yapmayın. Görmeyin ya ne olacak sanki bir motosiklet değil mi? Beni affedin bu sefer. Annemin ilaçları bitmiş ilaç götürüyorum. Motorun faturasına ulaşamayız, çok oldu alalı, 2003 yılından beri. Rica ederim görmeyin beni, affedin. Hiçbir şeye karışmadım daha çok şükür. Komutanım lütfen affedin" diyerek uzun süre dil döktü.

Sürücüyü bilgilendiren trafik jandarması ise yaptığı uygulamayı ve amacını anlattı. Motosikleti incelediklerini belirten trafik jandarması, "Motosiklette herhangi bir çalıntı kaydı, yakalama kaydı, sürücünün kaskı var mı bunları kontrol ediyoruz. Zaten kaza bir defa olur, bir defa başımıza gelir ama kaza olduktan sonra hiçbir anlamı kalmaz. Bu sizin ve hepimizin güvenliği için. Biz bunu tüm vatandaşlarımızın güvenliği için yapıyoruz. Motosikletin hiçbir kaydı yok, plaka da yok" ifadelerini kullandı.

Sürücüye 12 bin 690 TL ceza kesilerek motosiklet trafikten men edildi

Yapılan incelemelerin ardından sürücüye cezai işlem uygulayan trafik jandarması, kasksız motosiklet kullanmaktan 436 TL, ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 8 bin 190 TL ve plaka tescilsiz motosiklet kullanmaktan 4 bin 64 TL olmak üzere toplam 12 bin 690 TL para cezası uyguladı. Şasi numarası incelenen ve faturası dahi bulunmayan motosiklet ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi.

Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"

Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"

Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"

Ehliyetsiz, plakasız ve kasksız yakalanan motosiklet sürücsünün Jandarmaya verdiği cevap herkesi güldürdü: "Görmeyiverin"

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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