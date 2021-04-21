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  3. Ekimden sonra çalışma başlatıldı! Kanola ve nohut çeşitlerinin durumları incelendi

Ekimden sonra çalışma başlatıldı! Kanola ve nohut çeşitlerinin durumları incelendi

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin kanola ürünü gelişimleri ve Yeni Nohut Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında çalışmaları sürüyor.

Ekimden sonra çalışma başlatıldı! Kanola ve nohut çeşitlerinin durumları incelendi

Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerinin yürüttüğü incelemelerde verimlilikle ilgili çalışmalar yapıldı.

Çiftçilerin bilgi taleplerinin ve ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması ve tarımda verimliliğin arttırılması hedefleniyor. Bu kapsamda çiftçi refahının yükseltilmesi ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla başlattığı projeler kapsamında kanola ürünü gelişimleri ve Yeni Nohut Çeşitlerinin Yaygınlaştırılması Projesi yoluyla uygulanan ve demonstrasyon parsellerinde ekilişleri tamamlanan çeşitlerin gelişme durumları Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından incelendi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

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