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Ekin Uzunlar kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Kaç doğumlu? Hangi köylü? Ekin Uzunlar şarkıları

Karadeniz müziğinin sevilen ismi kemençe ustası Ekin Uzunlar bugün Star TV'de yayınlanan 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' adlı program ile izleyici karşısında olacak. Peki Ekin Uzunlar kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Kaç doğumlu? Hangi köylü? Babası kimdir? İşte Ekin Uzunlar şarkıları...

Ekin Uzunlar kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Kaç doğumlu? Hangi köylü? Ekin Uzunlar şarkıları

Kuzeyin Kralı olarak anılan Karadeniz müziğinin sevilen isimi sanatçı Ekin Uzunlar bugün 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' programının ilk bölüm konuğu oldu. Yakışıklı sanatçının hayatı da yeniden merak konusu oldu. Peki Ekin Uzunlar kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Kaç doğumlu? Hangi köylü? Soruların tüm detayları haberimizde... 

Ekin Uzunlar kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Kaç doğumlu? Hangi köylü? Ekin Uzunlar şarkıları

EKİN UZUNLAR KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA? KAÇ DOĞUMLU?

Ekin Uzunlar, 21 Ağustos 1991 yılında Trabzon Çaykara’da dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Arnavut kökenli olan Ekin Uzunlar, anne tarafından ise Çaykaralıdır. 7 yaşında iki tahtayı birbirine sürerek başladığı sanat hayatına 8 yaşında yeteneğini gören ve kendisine inanan dayısının desteğiyle başlamıştır. Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesinde Tiyatro bölümünde okumuştur.

Ekin Uzunlar, 2012’de Sır, 2013’te Rüzgar ve Çaykara Dağları, 2016’da Alışamadı Gönlüm, Duy Sesimi, 2017’de Hediye, 2014’te Sensiz Geceler 2018 yılında ise Son Bir Kez isimli single ile müzikseverlerle buluşmuştur.

Ekin Uzunlar kimdir? Aslen nereli? Kaç yaşında? Kaç doğumlu? Hangi köylü? Ekin Uzunlar şarkıları

Sanatçı kimliği ile gönüllere taht kuran Ekin Uzunlar, oyunculuk sektörüne de adım atmış, 2013 yılında Tepenin Uşakları adlı filmde Mecnun karakterini canlandırmıştır. Ayrıca 2011 yılında Sümela’nın Şifresi ve 2015 yılında Bizim Hikaye filmlerinin Sound tracklerine kemençesi ile eşlik etmiştir. Bununla birlikte son zamanların en fazla izlenen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizinin Sound tracklerinde ise Selçuk Balcı ile beraber Kemençe çalmıştır. Ekin Uzunlar, birçok sanatçının albümlerine kemençesi ile eşlik etmiştir.

EKİN UZUNLAR ŞARKILARI

Ciğerim Yanıyor

Alışamadı Gönlüm

Diz Dize

Duy Sesimi

Fikrimin İnce Gülü

Geliyorum Yar

Göze Geldik

Hediye

Horon

Ağlama Beni Ana

Oy Benum Sevdiceğum

Çaykara Dağları

Son Bir Kez

Üç Günlük Dünya

Yokluğunun Kefeni

Dumanlar Alçak Alçak

Öptüm Nefesinden

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
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