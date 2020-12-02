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  3. Ekipler 4. etaba geçti! Kurtköy Dereyolu'nda sona yaklaşıldı

Ekipler 4. etaba geçti! Kurtköy Dereyolu'nda sona yaklaşıldı

Pendik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından havayoluna ulaşımı kolaylaştırmak için yapımı süren Kurtköy Dereyolu’nun bitimine az bir süre kaldı. Yaklaşık 2.500 metre uzunluğa sahip olacak yol, kentte araçlar için büyük bir rahatlık sağlayacak.

Ekipler 4. etaba geçti! Kurtköy Dereyolu'nda sona yaklaşıldı

2,5 km’lik yolun son bölümü olan 4. etabı olan Kurtköy Dereyolu'nun çalışmalarına devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmasında sona gelindiğini belirtti.

Tamamlandığında Çamlık ve Sülüntepe Mahallelerinden havaalanı yoluna alternatifulaşım sağlayacak olan Kurtköy Dere Yolu’nda sona geliniyor. 1, 2 ve 3. etapta çalışmalarını tamamlayan Pendik Belediyesi ekipleri4. olan son etapta yol açma çalışmasına başladı.

Ekipler 4. etaba geçti! Kurtköy Dereyolu'nda sona yaklaşıldı

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BİTİYOR

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kurtköy Mahallesi’nde derenin her iki yanına yol inşa ediyor. 6’şar metre genişliğinde inşa edilen yolun uzunluğu tamamlandığında toplam yaklaşık 2.500 metre olacak. Kurtköy Dere Yolu’nun tamamının önümüzdeki yıl bitirilmesi planlanıyor. Proje adı “Kemiklidere 3.Yan Kol” olan yolunhavaalanı yoluna ulaşımı kolaylaştırmanın yanı sıra mahalleler arasındaki geçişleri de önemli ölçüde konforlu hale getirmesi bekleniyor.

Ekipler 4. etaba geçti! Kurtköy Dereyolu'nda sona yaklaşıldıEkipler 4. etaba geçti! Kurtköy Dereyolu'nda sona yaklaşıldı

Okan Gül
Video Editörü


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