Ekipler duygu sömürüsüne fırsat vermiyor! Atakum’da dilencilerle mücadele

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilenci operasyonu gerçekleştirdi. Hem Ramazan ayı hem de Cuma günü olması nedeniyle sayısı artan dilenciler hastane ve cami önlerinde yapılan operasyonda suçüstü yakalandı. Uygulamada hem sivil hem de üniformalı ekipler caddelerin her noktasından hareket ederek dilencileri yakaladı.

Çeşitli noktalardan ekipler tarafından alınan ve araçlarla Zabıta Noktası'na getirilen dilencilerin üst araması gerçekleştirildi. Şahısların dilencilik yoluyla elde ettiği paraları tutanak tutarak kamuya teslim etti. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, Atakum'da özellikle hastane ve cami çevrelerinde dilencilik yapan kişilere yoğun denetime devam edeceklerini söyleyerek yurttaşları da insani duyguları sömüren dilencilere karşı tedbirli olmaları ve para vermemeleri konusunda uyardı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı