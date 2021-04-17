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Ekipler kısıtlama denetimlerinde! Samsun’da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun polisi denetimlerini artırarak hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de HES kontrolü yaptı.

Ekipler kısıtlama denetimlerinde! Samsun’da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

Polis ekipleri kısıtlama kurallarına uyulması için denetimlerini sürdürüyor. Korona virüsü (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun'da da polis ekipleri denetimleri artırdı. Polis ekipleri yoğunlaştırılmış trafik denetiminin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlamasında izin belgesi ile HES kontrolü yaptı ve kural ihlali yapanlara idari yaptırım cezası uyguladı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ekipler kısıtlama denetimlerinde! Samsun’da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimi

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