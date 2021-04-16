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  3. Ekiplerin semt pazarı mesaisi! Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

Ekiplerin semt pazarı mesaisi! Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, fiyat artışlarının önlenmesi için harekete geçti. Fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına şehir merkezinde bulunan semt pazarlarındaki temel gıda ürünlerini denetleyerek, tezgâhtaki fiyatı ile geliş fiyatlarını inceledi.

Ekiplerin semt pazarı mesaisi! Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, Fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına şehir merkezinde bulunan semt pazarlarındaki temel gıda ürünlerini denetleyerek, tezgâhtaki fiyatı ile geliş fiyatlarını inceledi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ramazan ayında vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerini alırken fiyat artışlarına maruz kalmamaları adına şehir merkezindeki denetimlerini artırdı. Şanlıurfa'da Ramazan ayının gelmesi ile birlikte fırsatçılığa ve vatandaşlara karşı fahiş fiyat uygulanmasına geçit vermeyen Büyükşehir zabıta ekipleri, halkın yoğun olarak kullandığı semt pazarlarında denetime çıktı.

FİYAT KARŞILAŞTIRMALARI YAPILDI

Şanlıurfa'nın farklı semt pazarlarına giden ekipler tezgâhlardaki ürün fiyatlarıyla hal pazarından alınan ürünlerin fiyat karşılaştırmasını yaparak fahiş fiyat uygulayan satıcıları Ticaret İl Müdürlüğüne bildirerek haklarında cezai işlem yapılıyor.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Ekiplerin semt pazarı mesaisi! Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

Ekiplerin semt pazarı mesaisi! Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

Ekiplerin semt pazarı mesaisi! Semt pazarlarındaki fiyatlar denetlendi

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