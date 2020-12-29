Ekonomide dev adım! Türkiye ile Birleşik Krallık arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... Birleşik Krallık, Brexit'ten ayrılmasının ardından ilk ticaret anlaşmasını Türkiye ile imzaladı. Bu kapsamda Türkiye ile İngiltere Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Töreni video konferans yöntemiyle gerçekleştiriliyor.

Törende konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün, Türkiye-Birleşik Krallık ilişkileri bakımından önemli ve tarihi bir günü yaşıyoruz.

Serbest Ticaret Anlaşması, önümüzdeki dönemde Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticaretimizin gelişiminin en büyük teminatı olacak.

STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek.

(Birleşik Krallık ile STA) Anlaşma 1 Ocak 2021 tarihinde devreye girecek ve hiçbir süre kaybımız olmayacak.

Anlaşma olmasaydı, Birleşik Krallık'a yaptığımız ihracatın yaklaşık yüzde 75’i vergi yüküyle karşı karşıya kalacak, yaklaşık 2,4 milyar dolara varan bir zararımız olacaktı. Bu risk an itibarıyla ortadan kalkmıştır.

STA, Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkileri bakımından yeni ve çok özel bir kilometre taşı. Anlaşma, mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerimizin çerçevesinin korunması ve geliştirilmesi konusunda hükümetlerimiz arasındaki ortak anlayış ve iradenin bir sonucudur."