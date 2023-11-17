Alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı, Ekonomiden güzel haber, 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşti!

Türkiye dünyada yaşanan ekonomik sıkıntılarla paralel olarak ülkemizde bir çok ekonomik veri bozulmuş yatırım kredi riski artmıştı. Hükümetin seçimlerden sonra ekonominin başına Mehmet Şimşek'in geçmesi ile alınan önlemler sayesinde Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına indi.

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Alınan tedbirler etkisini göstermeye başladı, Ekonomiden güzel haber, 3 yıl sonra bir ilk gerçekleşti! 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, parasal sıkılaşma ve destekleyici yönde uygulamaya aldığı tedbirlerle ülke risk priminde belirgin iyileşme sağlandı.

TÜRKİYE'NİN RİSK PRİMİ 3 YILIN DİBİNDE!

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi yaklaşık 3 yılın ardından ilk kez 350 baz puanın altına inerek 348,2 seviyesine geriledi.

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