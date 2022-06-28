Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

Koronavirüs salgınının yaşanmasının ardından, tüm ülkelerde ekonomik kriz etkisini göstermişti. Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında Sri Lanka da yer aldı. Son yapılan açıklamalara göre, Sri Lanka'da akaryakıt almak yasaklandı.

ÖZEL ARAÇLARA YAKIT SATIŞI YASAK

Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle baş etmeye çalışırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışının yasaklandığı öğrenildi.

"KÜÇÜK REZERVİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını belirterek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" diye konuştu.