Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "Yaş 70, iş bitmemiş" dedirtti! "70 yaşında bakireyim, sevgilimle ..."Süper Loto sonuçları 28 Haziran 2022 Salı| 28.06.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranıKurban Bayramı’nda hastane poliklinikleri açık mı, kapalı mı 2022? Hastaneler çalışıyor mu?Kurban Bayramı’nda bankalar açık mı, kapalı mı 2022? Kurban Bayramı’nda bankalar çalışıyor mu?Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'dan, duş sonrası nefes kesen bornozlu paylaşım! "Başörtün nerede Hanife?"Sağlık ocakları Kurban Bayramı’nda çalışıyor mu 2022? Aile Sağlığı Merkezleri bayramda açık mı, kapalı mı?Abdurrahman Dilipak'tan, tokat gibi açıklama! "Olmayan mikrobun resmini yayınlayıp, ilacını ürettiler, aşısını buldular!"Citroen C3 ve C4 modellerinde inanılmaz fiyatlar! 90.000 TL’ye %0,89’le kredi! Anında 10.000 TL indirim de cabası!Son dakika | Maskeler geri gelecek mi? Bakan Koca'dan umut vaat eden açıklama:" Kötü günler geride kaldı"
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

Ekonomik kriz, tüm dünyayı etkilediği gibi Sri Lanka'yı da etkiledi. Alınan bilgilere göre, Sri Lanka'da hızlı tükendiği için akaryakıt satışının durdurulduğu öğrenildi.

Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

Koronavirüs salgınının yaşanmasının ardından, tüm ülkelerde ekonomik kriz etkisini göstermişti. Ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkeler arasında Sri Lanka da yer aldı. Son yapılan açıklamalara göre, Sri Lanka'da akaryakıt almak yasaklandı.

Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

ÖZEL ARAÇLARA YAKIT SATIŞI YASAK

Sri Lanka, temel hizmetler dışında yakıt satışının 10 Temmuz'a kadar durdurulduğunu açıkladı. Sri Lanka tarihin en büyük ekonomik kriziyle baş etmeye çalışırken, akaryakıt stoklarının hızla tükendiği Sri Lanka'da hükümet tıbbi hizmetler, ulaşım ve gıda taşımacılığı dışında özel araçlar için yakıt satışının yasaklandığı öğrenildi.

Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

"KÜÇÜK REZERVİ KORUMAK İSTİYORUZ"

Sri Lanka Hükümet Sözcüsü Bandula Gunewardena, Sri Lanka'nın tarihinde hiç bu kadar şiddetli bir ekonomik krizle karşılaşmadığını belirterek, "Bu gece yarısından itibaren, sağlık sektörü gibi temel hizmetler haricindekilere yakıt satışı olmayacak. Elimizdeki küçük rezervi korumak istiyoruz" diye konuştu.

Ekonomik kriz Sri Lanka'yı da vurdu! Yakıt satışı yasaklandı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT