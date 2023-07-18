Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi!

Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları mutlu edecek bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre devlet destekli borç kapatma kredisi hayata geçirildi. Devlet destekli borç kapatma kredisinden yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamanız gerekiyor, İşte Devlet destekli borç kapatma kredisinden yararlanabilme koşulları.

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Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi! 1

Ekonomik Zorluklarla Boğuşanlara Umut: Borç Kapatma Kredisi Hayata Geçirildi

Metin: Ekonomik zorluklarla boğuşan ve borçları artan kişiler için beklenen müjde sonunda geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla birlikte, borç kapatma kredisi hayata geçirildi. Ancak bu kredi paketi, belirli koşullar altında ve belirli bir kesimi kapsayacak şekilde uygulanacak. İşte detaylar:

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Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi!
Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi!
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