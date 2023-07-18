HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Ekonomik zorluklarla boğuşanlara umut! Borç kapatma kredisi hayata geçirildi!
Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşları mutlu edecek bir karara imza atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği talimatla Resmi Gazetede yayımlanan karara göre devlet destekli borç kapatma kredisi hayata geçirildi. Devlet destekli borç kapatma kredisinden yararlanabilmek için belirli koşulları sağlamanız gerekiyor, İşte Devlet destekli borç kapatma kredisinden yararlanabilme koşulları.
YAYINLAMA
Son Haberler
Çok Okunanlar
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor