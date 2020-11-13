EKPSS görevli ücreti ne kadar, kaç TL 2022? 2022 yılında 24 Nisan 2022 tarihinde yapılan olan EKPSS sınavında görev almak isteyen öğretmenlere GİS sistemi üzerinden görev talebinde bulundular. Sınava az bir süre kala "EKPSS görevli ücreti ne kadar, kaç TL 2022?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

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2022-Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (2022-EKPSS) sınavına katılacak görevliler, sınavda görev almaları durumunda ne kadar ücret alacaklarını araştırıyorlar. Bu doğrultuda 24 Nisan 2022 tarihindeki EKPSS sınavında görev alacak olan personeller ne kadar ücret alacaklarını araştırmaya başladılar. Peki EKPSS görevli ücreti ne kadar, kaç TL 2022? EKPSS GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL 2022? ÖSYM'den edinilen bilgilere göre EKPSS'de görev alacak görevlilerin ücretleri şu şekilde: Bina sorumlusu: 427 TL Bina sorumlusu yardımcısı: 285 TL Bina yöneticisi: 285 TL Bina yöneticisi yardımcısı: 265 TL Salon başkanı : 256 TL Gözetmen sınav ücreti 228 TL Yedek gözetmen sınav ücreti: 199 TL Yardımcı gözetmen (engelli): 313 TL SINAV GÖREVİ İÇİN TIKLAYINIZ Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri Sınav