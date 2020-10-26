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EKPSS kaç soru, kaç dakika 2020? EKPSS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak?

2020 EKPSS oturumu için geri sayım devam ediyor. Kamuya atanmak için sınava katılım sağlayacak binlerce engelli memur adayı, sınav öncesi EKPSS kaç soru, kaç dakika 2020? EKPSS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak? sorularına yanıt arıyor. İşte EKPSS hakkında tüm bilgiler haberimizde...

EKPSS kaç soru, kaç dakika 2020? EKPSS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak?

ÖSYM, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım 2020 tarihinde yapılacak. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavın yapılacağı tarihin kesinleşmesiyle sınavla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Engelli memur alımı kapsamında yapılacak olan sınav hakkında EKPSS kaç soru, kaç dakika 2020?  soruları büyük ilgi görüyor. Bizler de sizler için EKPSS hakkında tüm bilgileri haberimizde derledik. 

EKPSS KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?

60 soruyu cevaplamaya çalışacak olan adaylara 60 dakika süre verilecek ancak engel gruplarına göre bu süre artabilir. EKPSS'de genel yetenekte 30 soru, genel kültür ise 30 soru olmak üzere, toplam 60 adet soru gelecek.

Genel Yetenek Testi Soru Sayısı

Türkçe 15
Matematik 15
Genel Kültür Testi Soru Sayısı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (10 Soru)
Temel Yurttaşlık Bilgisi (6 Soru)
Türk Kültür ve Medeniyetleri (3 Soru)
Türkiye Coğrafyası (5 Soru)
Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular (6 Soru)

EKPSS kaç soru, kaç dakika 2020? EKPSS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak?

EKPSS SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

EKPSS, 26 Nisan 2020 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15’te başlayacak

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları hakkında ÖSYM'den yapılmış bir açıklama henüz yok. Geçen yıl sonuçların açıklanması 25 gün sürmüştü. Bu süre göze alındığında sonuçların 17 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

EKPSS kaç soru, kaç dakika 2020? EKPSS sınavı sınavı saat kaçta başlayacak?

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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