EKPSS kaç yıl geçerli? 2022 EKPSS konuları neler?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS sınavı 2021 yılında yapılmadı. 2 yılda bir düzenlenen sınav için 2022 yılı bekleniyor. Sınava hazırlanan adaylar EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? 2022 EKPSS konuları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar....

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyen EKPSS için gözler 2022 yılına çevrildi. Engelli bireylere devlette çalışma imkanı sağlayan EKPSS'nin 2021'nin Eylül ayında yapılması bekleniyor. ÖSYM'den net bir tarih verildiğinde haberimize eklenecektir.

EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?

Diyelim ki EKPSS sınavına 2022 yılında girdiniz. 2022 yılında aldığınız puanlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olur. Fakat bu süre içinde yeni bir sınav yapılmazsa sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

EKPSS puan hesaplama hakkında ÖSYM şu bilgileri verdi;

''EKPSS sınavında ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.''

2022 EKPSS KONULARI NELER?

2022 EKPSS'de Türkçe için 15, Matematik için 15 soru olacak. Genel kültür testinde adaylara Atatürk ilke ve inkılap tarihi 10 soru, temel yurttaşlık bilgisi 6 soru, Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru, Türkiye coğrafyası 5 soru, Türkiye ve dünya ile ilgili kültürel ve ekonomik, genel konular ile ilgili 6 soru yöneltilecek.

EKPSS'de toplamda 60 soru bulunmaktadır. Adaylara sınavda 60 dakika süre verilir.

2020 EKPSS'de konu dağılımı şöyleydi;

Türkçe

Okuduğunu anlama

Cümlede anlam ve çeşitleri

Anlatım biçimleri

Düşünce geliştirme yolları

Paragraf bilgisi

Sözcüğün yapısı

İsim ve sıfat tamlamaları

Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar

Fiiller

Cümlenin ögeleri

Anlatım bozukluğu

Noktalama işaretleri

Matematik

Kümeler

Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)

Üslü ve köklü ifadeler

Problemler

Açılar

Alanlar ve çevre

Hacim

Fonksiyonlar

Mutlak değer

Tarih

Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat

İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat

Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri

Selçuklularda devlet yönetimi

Anadolu'da kurulan beylikler ve önemleri

Kuruluş dönemi önemli gelişmeler

Yükseliş dönemi önemli gelişmeler

Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler

Milliyetçilik, Osmancılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri

Meşrutiyet dönemi ve Atatürk

Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi

Atatürk’ün okuduğu okullar

Genelge ve kongreler dönemi önemleri

Kuvay-i milliye

Çanakkale,İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri

Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri

İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar

İtilaf ve ittifak devletleri

Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri

1.TBMM'nin açılması ve gelişmeler

2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı

Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler

Saltanat ve halifeliğin kaldırılması

İnkılaplar

1924 Anayasasında yapılan değişiklikler

Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler

Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)

Coğrafya

Göllerimiz

Irmaklarımız

Dağlarımız

Barajlarımız

Ada,yarımada,koy,körfezler

Ovalar,platolar ve vadiler

Bitki örtüsü

Nüfus dağılımı

Tarım

Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler

Kıyılarımız ve turizm

Hayvancılık

Madenlerimiz

İklim

Rüzgarlar ve yağmur çeiitleri

Erozyon ve heyelan

Matematik ve coğrafi konum

Vatandaşlık

Anayasalarımız

Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)

2010 referandumu

Merkezi ve yerel yönetimler

Milletvekilliği görev ve yetkileri

Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri

Meclis başkanı görev ve yetkileri

Başbakan görev ve yetkileri

Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri

Uluslararası kuruluşlar

Vatandaşın ödev ve sorumlulukları

Haklar ve ödevler