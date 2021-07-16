EKPSS kaç yıl geçerli? 2022 EKPSS konuları neler?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) sınavı için adayların bekleyişi devam ederken bir yandan da EKPSS kaç yıl geçerli? 2022 EKPSS konuları neler? gibi soruların yanıtları araştırılıyor. EKPSS sınavına katılım sağlamak isteyenler için merak edilen soruların yanıtlarına haberimizde yer verdik. İşte EKPSS hakkında bilgiler...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS sınavı 2021 yılında yapılmadı. 2 yılda bir düzenlenen sınav için 2022 yılı bekleniyor. Sınava hazırlanan adaylar EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS puanı kaç yıl geçerli, nasıl hesaplanıyor? 2022 EKPSS konuları neler? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar....
EKPSS 2022 NE ZAMAN?
2021 yılında düzenlenmeyen EKPSS için gözler 2022 yılına çevrildi. Engelli bireylere devlette çalışma imkanı sağlayan EKPSS'nin 2021'nin Eylül ayında yapılması bekleniyor. ÖSYM'den net bir tarih verildiğinde haberimize eklenecektir.
EKPSS KAÇ YIL GEÇERLİ?
Diyelim ki EKPSS sınavına 2022 yılında girdiniz. 2022 yılında aldığınız puanlar sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerli olur. Fakat bu süre içinde yeni bir sınav yapılmazsa sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
EKPSS puan hesaplama hakkında ÖSYM şu bilgileri verdi;
''EKPSS sınavında ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.''
2022 EKPSS KONULARI NELER?
2022 EKPSS'de Türkçe için 15, Matematik için 15 soru olacak. Genel kültür testinde adaylara Atatürk ilke ve inkılap tarihi 10 soru, temel yurttaşlık bilgisi 6 soru, Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 soru, Türkiye coğrafyası 5 soru, Türkiye ve dünya ile ilgili kültürel ve ekonomik, genel konular ile ilgili 6 soru yöneltilecek.
EKPSS'de toplamda 60 soru bulunmaktadır. Adaylara sınavda 60 dakika süre verilir.
2020 EKPSS'de konu dağılımı şöyleydi;
Türkçe
Okuduğunu anlama
Cümlede anlam ve çeşitleri
Anlatım biçimleri
Düşünce geliştirme yolları
Paragraf bilgisi
Sözcüğün yapısı
İsim ve sıfat tamlamaları
Sıfatlar,zamirler,zarflar,bağlaçlar,edatlar
Fiiller
Cümlenin ögeleri
Anlatım bozukluğu
Noktalama işaretleri
Matematik
Kümeler
Sayılar(rasyonel,ondalıklı,reel..)
Üslü ve köklü ifadeler
Problemler
Açılar
Alanlar ve çevre
Hacim
Fonksiyonlar
Mutlak değer
Tarih
Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri
Selçuklularda devlet yönetimi
Anadolu'da kurulan beylikler ve önemleri
Kuruluş dönemi önemli gelişmeler
Yükseliş dönemi önemli gelişmeler
Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler
Milliyetçilik, Osmancılık,Turancılık ve İslamcılık hareketleri
Meşrutiyet dönemi ve Atatürk
Dünya savaşı sebep ve sonuçları,anlaşmalar,Osmanlı açısından önemi
Atatürk’ün okuduğu okullar
Genelge ve kongreler dönemi önemleri
Kuvay-i milliye
Çanakkale,İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri
Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri
İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar
İtilaf ve ittifak devletleri
Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri
1.TBMM'nin açılması ve gelişmeler
2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı
Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler
Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
İnkılaplar
1924 Anayasasında yapılan değişiklikler
Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler
Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)
Coğrafya
Göllerimiz
Irmaklarımız
Dağlarımız
Barajlarımız
Ada,yarımada,koy,körfezler
Ovalar,platolar ve vadiler
Bitki örtüsü
Nüfus dağılımı
Tarım
Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler
Kıyılarımız ve turizm
Hayvancılık
Madenlerimiz
İklim
Rüzgarlar ve yağmur çeiitleri
Erozyon ve heyelan
Matematik ve coğrafi konum
Vatandaşlık
Anayasalarımız
Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)
2010 referandumu
Merkezi ve yerel yönetimler
Milletvekilliği görev ve yetkileri
Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri
Meclis başkanı görev ve yetkileri
Başbakan görev ve yetkileri
Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
Uluslararası kuruluşlar
Vatandaşın ödev ve sorumlulukları
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