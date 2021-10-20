Ekrem Aydın boşanma arifesinde oldukları eşini avukata götürme bahanesiyle kandırdı! Ormanda benzin dökerek yaktı!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ikamet eden Ekrem ve Ayşe Aydın çifti karşılıklı aldatma suçlarından dolayı geçimsizlik yaşamaya başladılar. Son 2 yıl içerisinde Ekrem Aydın eşine defalarca şiddet uyguladı. 2 çocuğun annesi Ayşe Aydın dönem dönem evi terk etti. Her defasında kocası eşini "Çocuklarımız var, bir daha yapmayacağım" diyerek ikna etti. Ancak son yaşanan şiddet olayından sonra Ayşe Aydın şikayette bulundu.

Kocası Ekrem Aydın hakkında açılan davada, anne Aydın çocuklarını gerekçe sunarak yaptığı şikayeti geri çekti. Dava Muratlı Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası olarak devam ediyor. 8 Mart tarihinde görülen karar duruşmasında Ekrem Aydın, 3 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Alınan karar temyiz istemiyle İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi.

ORMANDA BENZİN DÖKEREK YAKTI

Karar sonrasında 29 Mart tarihinde Ekrem Aydın eşini avukata götürme bahanesiyle ormana götürdü. Üzerine benzin döktü ve ateşe verdi. Alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalışan Ayşe Aydın yaklaşık 500 metre uzaklıktaki ana yola çıktı. Yanmakta olan kadın gören kişiler durumu sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalenin sonrasında Ayşe Aydın, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Aydın'ın vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşurken İstanbul'da Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevki gerçekleşti. Ayşe Aydın yanık tedavi merkezinde 2,5 ay tedavi gördükten sonra taburcu edilirken, Ekrem Aydın ise tutuklandı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Ekrem Aydın hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. Aydın hakkında 'Tasarlayarak, canavarca kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 7 yıla kadar hapis istemiyle Tekirdağ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Olayın detayları hazırlanan iddianame ve tarafların verdikleri ifadelerle açıklığa kavuştu.

AVUKATA GİDECEKLERİNİ SÖYLEDİ

İddianamede olay günü yaşananlara yer verildi. Ekrem Aydın eşinin annesi ile yaptığı konuşmayı dinledi. Konuşmada Ayşe Aydın annesine eşinden ayrılmaya karar verdiğini belirtti. Bir plan oluşturan Ekrem Aydın, karşılıklı anlaşarak boşanalım ve davayla ilgili konuşmamız gerek diyerek avukata gideceklerini söyledi. Motosiklet ile avukata gitmeden önce Ekrem Aydın, ağaç kesme motoruna benzin alacağını söyleyerek akaryakıt istasyonundan bir kiloluk şişeye benzin doldurdu. Eve geri dönerek avukata gidecekleri söylemiyle yola çıktılar.

ÖNCE DÖVDÜ SONRA YAKTI

Ayşe Aydın bir süre sonra yanlış yolda olduklarını fark ederek nereye gittiklerini sordu. Eşini Süleymanpaşa ilçesi Hacıköy Mahallesi'ndeki ormana götüren Ekrem Aydın kendisini öldürmeye getirdiğini, "Hayatımı kararttın. Sen beni yaktın, ben de seni yakacağım" diyerek eşi Ayşe'yi dövmeye koyuldu. Arkasından motosikletten benzini alıp kadın üzerine dökerek yaktı.

YANAN BÖLGELERİ KENDİ SÖNDÜRDÜ

Ayşe Aydın "Yanıyorum" dediğinde gülüp haykıran Ekrem Aydın "Sen nasıl yanıyorsun" dedi ve yanana kadar sigara içmesini sürdürdü. Aynı yere çocukları da getirip yakacağını söyledi. Sonra öldüğünü sanarak bırakarak gitti. Eşi yanan Ekrem Aydın, "Hava da soğuk, senin ateşinde biraz ısınayım" dedi ve olaydan sonra motosikletle kaçtı. Kendi çabalarıyla yanan bölgelerini söndüren Ayşe Aydın, bir iki saat yürüyerek bazı insanlara ulaştı ve onlardan yardım talep etti.

Aralık ayı içerisinde Ekrem Aydın'ın yargılanmasına başlanacak.