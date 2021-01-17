Ekrem Gökkaya kimdir? Kaç yaşında? Usta oyuncu Ekrem Gökkaya 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu acı haberin ardından ünlü ismin hayatı da merak konusu oldu. Peki Ekrem Gökkaya kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü? Hastalığı ne?

EKREM GÖKKAYA KİMDİR?

Ekrem Gökkaya, 1934 yılında Konya’da dünyaya geldi. Orta okulun yarısından sonra ailenin İstanbul’a göçü nedeniyle tahsiline Üsküdar Paşakapı Orta Okulu, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı.İlk kez 1959 yapımı Ömrüm böyle geçti isimli bir filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi oyuncularla çalıştı.

Sinemaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk belası isimli filme kadar 200 civarı sinema ve tv filminde oyuncu prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan kişi Ekrem Gökkaya’dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya mesleği bıraktıktan sonra eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.

Ekrem Gökkaya'nın Rol Aldığı Fimler

Turist Ömer Arabistan'da - 1969

Keloğlan'la Can Kız - 1972

Şeytan - 1974

Kılıç Aslan - 1975

Avanak Apdi - 1978

Korkusuz Korkak - 1979

Gerzek Şaban - 1980

Atla Gel Şaban - 1984