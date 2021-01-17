Ekrem Gökkaya kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü? Hastalığı ne?
Yeşilçam'ın usta ismi Ekrem Gökkaya'dan sevenlerine kötü haber geldi. Bir süredir kanserle mücadele eden Gökkaya hayatını kaybetti. Peki Ekrem Gökkaya kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü? Hastalığı ne?
Ekrem Gökkaya kimdir? Kaç yaşında? Usta oyuncu Ekrem Gökkaya 86 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bu acı haberin ardından ünlü ismin hayatı da merak konusu oldu. Peki Ekrem Gökkaya kimdir? Kaç yaşında? Öldü mü? Neden öldü? Hastalığı ne?
EKREM GÖKKAYA KİMDİR?
Ekrem Gökkaya, 1934 yılında Konya’da dünyaya geldi. Orta okulun yarısından sonra ailenin İstanbul’a göçü nedeniyle tahsiline Üsküdar Paşakapı Orta Okulu, İstanbul Erkek Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’ne devam edip, altı yıl sürecek memuriyet hayatına başladı. Lise yıllarında birçok müsamerede sahne aldı.İlk kez 1959 yapımı Ömrüm böyle geçti isimli bir filmde Göksel Arsoy, Kenan Pars ve Öztürk Serengil gibi oyuncularla çalıştı.
Sinemaya, 1992 yılında Kemal Sunal ile oynadığı Koltuk belası isimli filme kadar 200 civarı sinema ve tv filminde oyuncu prodüksiyon müdürü ve yapım yönetmeni olarak çalıştı. Cem Film ve Cumhur Film de yapım yönetmenliği yaptı. Kemal Sunal Arzu Film’den başka firmayla çalışmazken ona kontrat yapan kişi Ekrem Gökkaya’dır. Alev Gökkaya ile evli olan Ekrem Gökkaya mesleği bıraktıktan sonra eşinin memleketi Bartın‘a yerleşti.
Ekrem Gökkaya'nın Rol Aldığı Fimler
Turist Ömer Arabistan'da - 1969
Keloğlan'la Can Kız - 1972
Şeytan - 1974
Kılıç Aslan - 1975
Avanak Apdi - 1978
Korkusuz Korkak - 1979
Gerzek Şaban - 1980
Atla Gel Şaban - 1984