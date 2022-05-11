Ekrem İmamoğlu akıllanmıyor! Vatandaşa dağıttığı Trabzonspor hediyesi çileden çıkarttı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Trabzonpor paylaşımı ve beğenileri sebebiyle vatandaştan sert tepki görmüş, bunun üzerine şehit Eren Bülbül hatasını yapmıştı. Kendisine gelen eleştirilere kulak asmayan İBB Başkanı, bu defa İstanbul'da vatanaşlara Trabzonspor bilekliği dağıttı. Paketlerin üzerinde yazan ismi ise dikkat çekti.

"BURADA İBB YAZAMAZ"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yazılı pakette vatandaşa trabzonspor bilekliği hediye etti. Sosyal medyaya yayılan görüntülerde bir vatandaşın "Bu nedir? Burada İstanbul Büyükşehir yazamaz. O takımı tutabilirsin bunun İBB ile ne ilgisi var?" dediği görülürken, hediye vatandaşı çileden çıkardı.