Ekrem İmamoğlu, Halk TV ekranlarında zam sebebiyle yerin dibine sokuldu! Ayşenur Arslan bile yüzde 40 zamma tepkisiz kalamadı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Nisan ayı olağanüstü toplantısını Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Yapılan toplantı sonucu toplu ulaşıma yüzde 40 oranında zam yapılmasına karar verildi. Bununla birlikte, öğrenci indirimli bilet ücreti 2,67 TL'den 3,74 TL'ye; öğrenci abonman ücreti 78 TL'den 109 TL'ye; öğretmen indirimli bilet ücreti ise 3,92 TL'den 5,49 TL'ye yükseldi. İBB tarafından alınan karara Halk TV ekranlarında da tepki gösterildi.

"KORKUNÇ"

Halk TV ekranlarında Medya Mahallesi programıyla seyircisiyle buluşan Ayşegül Arslan, alınan kararı açıklamasının ardından şaşkınlığını gizleyemedi. Programa katılan konuk Gazeteci Faruk Eren ise yapılan zamma "Korkunç. Yani sosyal demokrat olma iddiasındaki bir belediyenin toplu taşımayı neredeyse bedava yapması gerekirken, böyle ağır bir zam normal değil" ifadelerini kullandı. Sunucu Ayşenur Arslan ise, konuk Eren'in cümlelerini uyardı.