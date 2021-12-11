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  3. Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasının ardından  belediyeye aldığını açıkladığı PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı  kişilerin kimlikleri ve belediyedeki görevleri ortaya çıktı.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

Meclis'te yaptığı konuşmasında Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığında belediyeye 33 bin kişi alındığını bunun 12 bininin güvenlik kayıtlarına bakıldığını, 557 kişinin PKK, DHKP-C, MLKP gibi örgütlerle bağlantılı olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı, 455'inin PKK ve KCK kaydı var, 80'inin DHKP-C kaydı var, 20'sinin de MLKP kaydı var, 2'sini MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

KİMLİKLERİNE ULAŞILDI

Bakan Soylu'nun terör örgütler ile bağlantılı olan kişilerin belediyede çalıştığını ve kayıtlarının bulunduğunu söylemesinin ardından o isimlere ulaşıldı. 

DAĞ KADROSUNDAN İBB'YE

Sabah gazetesinin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketlerinden olan İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde kaydı bulunan Ömer Keleş'in 2013'de PKK/KCK adına faaliyet göstermek amacıyla dağ kadrosuna katıldığı, 2017'de de güvenlik güçleri tarafından yakalanan isimlerden olduğu bilgisine ulaşıldı..

Aynı şirkette kaydı bulunan Mustafa Kılıç'ın da 2013'de kırsal alana katılım yaptığı tespit edildi. 2014'de Irak'ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK'nın kırsal alanına katılım yapan Serbun Yurtsever'in ise İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş'de çalıştığı öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

SIĞINAKLARDAN KİMLİK BİLGİLERİ ÇIKMIŞ

2001'de Batman İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş Düzmeşe Köyü kırsal alanında yapılan arazi arama tarama sırasında PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca kullanılan sığınaklar içerisinde kimlik bilgileri bulunan Hüdeydan Ece'nin ise belediye iştirakı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi şirketinde görev yaptığı, İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketindeki Emrullah Ataman'ın ise 2015'de Irak'ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı'ndan PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katılan isimlerden olduğu öğrenildi.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!

PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi bulunan paçavralarla HDP ve DBP il binası önünde basın açıklaması ile yürüyüş eylemlerine katılan, 'Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür' şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankartlarla eylemelere katılan Osman Bozan'ın ise İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği şirketinde çalıştığı, aynı şirkette çalışan Nurettin Kaya'nın da KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle 2012'de yakalanıp cezaevine gönderildiği belirtildi.

Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!Ekrem İmamoğlu İBB'ye PKK'lıları doldurmuş! Dağdan gelenlerin belediyedeki görevleri ortaya çıktı!0x0-dag-kadrosundan-ibbye-ibb-pkk-yuvasi-olmus-1639209409388.jpg

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