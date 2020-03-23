31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nun nerede oturduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bu bağlamda, Ekrem İmamoğlu nerede oturuyor? Ekrem İmamoğlu'nun yaşadığı yer neresi?

Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

EKREM İMAMOĞLU NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ekrem İmamoğlu, 1970`te Trabzon'da doğdu. Trabzon Lisesi'nden sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nden mezun olarak yine İstanbul Üniversitesi'nde İnsan Kaynakları ve Yönetimi bilim dalında Yüksek Lisans eğitimi aldı. 1992`de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü, Trabzonspor Basketbol Kulübü ve Beylikdüzüspor Kulübü'nde yöneticilik yaptı. 2009'da CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildi. Beylikdüzü'nün sosyal ve kültürel hayatında etkin rol oynayan İmamoğlu, birçok sivil toplum kuruluşuna üyedir. Evli ve 3 çocuk babası olan İmamoğlu, 1991'den bu yana Beylikdüzü'nde yaşıyor.

EKREM İMAMOĞLU'NUN SİYASİ KARİYERİ

İmamoğlu, 2008'de CHP üyesi olduktan sonra 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Beylikdüzü belediye başkanlığı için aday adayı oldu fakat partisi tarafından aday gösterilmedi. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na atandı, 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 1. Kongresi'nde seçilen ilk ilçe başkanı oldu ve 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi.

15 Temmuz 2013'te CHP Beylikdüzü ilçe başkanlığı görevinden istifa eden İmamoğlu, 2014 Türkiye yerel seçimlerine CHP'nin Beylikdüzü belediye başkanı adayı olarak katıldı ve partisinin bir önceki seçimde yüzde 30 olan oy oranını yüzde 50,8'e çıkararak Beylikdüzü belediye başkanı oldu.