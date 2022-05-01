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Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya "Çöp tenekesi" dedi, ortalık karıştı! Soylu acısını fena çıkardı!

Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu arasındaki sular durulmuyor. Son olarak İmamoğlu'nun Soylu'ya "Çöp tenekesi" demesi, siyaset gündeminde deprem etkisi yarattı.

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya "Çöp tenekesi" dedi, ortalık karıştı! Soylu acısını fena çıkardı!

Ekrem İmamoğlu ve Süleyman Soylu arasında yaşanan tartışmalarda boyut atlandı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki PKK terör örgütüne mensup çalışan ülke gündeminde büyük yankı uyandırırken, Süleyman Soylu da duruma tepkisiz kalamamıştı. Soylu'nun söyledikleri karşısında sessiz kalmayan İmamoğlu, İçişleri Bakanı'na "Çöp tenekesi" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya Çöp tenekesi dedi, ortalık karıştı! Soylu acısını fena çıkardı!

SOYLU ACISINI ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "Bakan Soylu'nun sizin için söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Çöp tenekesi" yanıtını verdi. Bunun ardından Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, "İBB’ye işe aldığı teröristi, yakalamamızdan şikayetçi yüzsüz! Türk Polis Teşkilatı'na teröristi yakaladığı için iftira atan cahil; sana haber verselerdi de, ortakların HDPKK'ya ispiyonlayıp, teröristi kaçırtsa mıydın?" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya Çöp tenekesi dedi, ortalık karıştı! Soylu acısını fena çıkardı!Ekrem İmamoğlu, Süleyman Soylu'ya Çöp tenekesi dedi, ortalık karıştı! Soylu acısını fena çıkardı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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