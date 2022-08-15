Ekrem İmamoğlu tatildeyken daha verimli oluyormuş! Bu defa İstanbul'da kaldı, çalışmaları fıs çıktı! Yollar göl oldu, vatandaş yine mağdur!

Günlerdir vatandaşa uyarıda bulunan AFAD ve AKOM'un yağış bildirileri bugün sabaha karşı vatandaşı esir aldı. Perşembe ve Cuma etkisini göstereceği söylenen sağanak yağmur, Ekrem İmamoğlu'nu tatilden önce harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde beklenen yağış öncesi yeleğini giyerek Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giden İBB Başkanı, burada vatandaşa uyarılarda bulundu ancak, tahminler bu defa yanılttı.

BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ GELDİ, İMAMOĞLU YİNE GÜNDEM OLDU

AKOM ve AFAD'ın yaptığı yağış uyarıları 15 Ağustos Pazartesi sabahı itibarıyla gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'nun sahada olması, olmamasından çok daha kötü sonuçlara yol açınca sosyal medya kullanıcılarından "Tatildeyken daha verimli oluyormuş. İstanbul'da kaldı, sel bastı. Demek ki adamın bir bildiği varmış" şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.

Öte yandan yollarda oluşan su birikintileri ve yoğun yağış sonrası yaşanan sele yakın manzaralar, vatandaşı mağdur ederken, "İmamoğlu istifa" etiketini yeniden gündem listesinde yerini aldı.

İBB'NİN ALT YAPI ÇÖZÜMÜ

İBB Temmuz ayında paylaştığı su baskını çözümü için;

"Kartal ve Maltepe’de su baskınlarını bitirmek için toplamda;

10,3 kilometre atık su kolektör hattı;

32,9 kilometre atık su şebeke hattı;

6,4 kilometre yağmur suyu hattı

2 kilometrede dere ıslahı çalışmasını tamamladık." ifadelerine yer vermişti.

Kartal ve Maltepe’de su baskınlarını bitirmek için toplamda;



?10,3 kilometre atık su kolektör hattı;

?32,9 kilometre atık su şebeke hattı;

?6,4 kilometre yağmur suyu hattı

?2 kilometrede dere ıslahı çalışmasını tamamladık. pic.twitter.com/DPz4W5wi5h — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) July 25, 2022

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Sağanak yağış İstanbul'da hayatı felç etti! Maltepe'de araçların suların altında kaldı