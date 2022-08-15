Ekrem İmamoğlu tatildeyken daha verimli oluyormuş! Bu defa İstanbul'da kaldı, çalışmaları fıs çıktı! Yollar göl oldu, vatandaş yine mağdur!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a yağması beklenen yağmur öncesi AKOM’a giderek yanlış zamanlama yapan İmamoğlu, bugün bastıracak olan sağanağı hesap edemedi. Çalışmaları sonuç vermeyen İBB Başkanı'na sosyal medyada "Tatildeyken daha verimli oluyordu." şeklinde tepkiler geldi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Günlerdir vatandaşa uyarıda bulunan AFAD ve AKOM'un yağış bildirileri bugün sabaha karşı vatandaşı esir aldı. Perşembe ve Cuma etkisini göstereceği söylenen sağanak yağmur, Ekrem İmamoğlu'nu tatilden önce harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde beklenen yağış öncesi yeleğini giyerek Afet Koordinasyon Merkezi'ne (AKOM) giden İBB Başkanı, burada vatandaşa uyarılarda bulundu ancak, tahminler bu defa yanılttı.

Ekrem İmamoğlu tatildeyken daha verimli oluyormuş! Bu defa İstanbul'da kaldı, çalışmaları fıs çıktı! Yollar göl oldu, vatandaş yine mağdur!

BEKLENEN SAĞANAK YAĞIŞ GELDİ, İMAMOĞLU YİNE GÜNDEM OLDU

AKOM ve AFAD'ın yaptığı yağış uyarıları 15 Ağustos Pazartesi sabahı itibarıyla gerçekleşti. Ekrem İmamoğlu'nun sahada olması, olmamasından çok daha kötü sonuçlara yol açınca sosyal medya kullanıcılarından "Tatildeyken daha verimli oluyormuş. İstanbul'da kaldı, sel bastı. Demek ki adamın bir bildiği varmış" şeklindeki yorumları da beraberinde getirdi.

Ekrem İmamoğlu tatildeyken daha verimli oluyormuş! Bu defa İstanbul'da kaldı, çalışmaları fıs çıktı! Yollar göl oldu, vatandaş yine mağdur!

Öte yandan yollarda oluşan su birikintileri ve yoğun yağış sonrası yaşanan sele yakın manzaralar, vatandaşı mağdur ederken, "İmamoğlu istifa" etiketini yeniden gündem listesinde yerini aldı.

İBB'NİN ALT YAPI ÇÖZÜMÜ

İBB Temmuz ayında paylaştığı su baskını çözümü için;

"Kartal ve Maltepe’de su baskınlarını bitirmek için toplamda;

10,3 kilometre atık su kolektör hattı;

32,9 kilometre atık su şebeke hattı;

6,4 kilometre yağmur suyu hattı

2 kilometrede dere ıslahı çalışmasını tamamladık." ifadelerine yer vermişti.

Ekrem İmamoğlu tatildeyken daha verimli oluyormuş! Bu defa İstanbul'da kaldı, çalışmaları fıs çıktı! Yollar göl oldu, vatandaş yine mağdur!

Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Sağanak yağış İstanbul'da hayatı felç etti! Maltepe'de araçların suların altında kaldıMeteoroloji ve AKOM uyarmıştı! Sağanak yağış İstanbul'da hayatı felç etti! Maltepe'de araçların suların altında kaldı

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