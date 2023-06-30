Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, İstanbul Boğazı'yla ilgili bir tartışma başlattı. İmamoğlu, her Kurban Bayramı'nda boğazın kanlar içinde olduğunu belirtirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) olarak gerçekleştirdikleri büyük yatırımlardan bahsetti. Yağmur suyu kanallarının ayrıldığını, atık su kanallarının düzenlendiğini ve arıtma tesislerine bağlantılar yapıldığını dile getirdi. İmamoğlu, bu yatırımların ardından kötü manzaraların bir daha yaşanmadığını ifade etti ve eski ve yeni haline ilişkin iki fotoğraf paylaştı.

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İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı. pic.twitter.com/WxVpwjiK6G — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 29, 2023

Bu paylaşıma tepki ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazdaki kirliliği önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sürecini detaylarıyla anlattı.

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Kamuoyuna zorunlu açıklama;



bahsi geçen çalışmanın %90’dan fazlası Merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir.



Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci… https://t.co/gSmUC9rUCM pic.twitter.com/aVY19B3cQr — Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) June 29, 2023

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen o paylaşımı eleştirdi

Hilmi Türkmen, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptım diyerek paylaştığı görüntüleri sert "Zorunlu basın açıklaması" başlıklı bir paylaşımla detaylı bir şekilde eleştirdi.

"Kamuoyuna zorunlu açıklama; bahsi geçen çalışmanın %90’dan fazlası Merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. "

Proje Kadir Topbaş döneminde başlatılmış

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bahsi geçen projenin İmamoğlu'nun projesi değil, Kadir Topbaş döneminde başlatılan bir proje olduğunu açıkladı.

"Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü. Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor. Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı."

"Siyasetin amacı halka doğru bilgi vermektir"

Ekrem İmamoğlu'nun proje hakkındaki açıklamalarına cevap veren Türkmen, İmamoğlu'na yanlış bilgi vermemesi gerektiğini söyleyerek paylaşımını şu cümlelerle bitirdi: