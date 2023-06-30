Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, İstanbul Boğazı'yla ilgili bir tartışma başlattı. İmamoğlu, her Kurban Bayramı'nda boğazın kanlar içinde olduğunu belirtirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) olarak gerçekleştirdikleri büyük yatırımlardan bahsetti. Yağmur suyu kanallarının ayrıldığını, atık su kanallarının düzenlendiğini ve arıtma tesislerine bağlantılar yapıldığını dile getirdi. İmamoğlu, bu yatırımların ardından kötü manzaraların bir daha yaşanmadığını ifade etti ve eski ve yeni haline ilişkin iki fotoğraf paylaştı.
İstanbul’da her Kurban Bayramı’nda Boğaz kana bürünüyordu. İSKİ olarak dev yatırımlar yaptık, yağmur suyu kanallarıyla atık su kanallarını ayırdık, arıtma tesislerine bağlantılar yaptık. Ve bu yatırımlardan sonra bu kötü tablolar bir daha yaşanmadı. pic.twitter.com/WxVpwjiK6G— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 29, 2023
Bu paylaşıma tepki ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazdaki kirliliği önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sürecini detaylarıyla anlattı.
Kamuoyuna zorunlu açıklama;— Hilmi Türkmen (@hilmiturkmen34) June 29, 2023
bahsi geçen çalışmanın %90’dan fazlası Merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir.
Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci… https://t.co/gSmUC9rUCM pic.twitter.com/aVY19B3cQr
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen o paylaşımı eleştirdi
Hilmi Türkmen, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptım diyerek paylaştığı görüntüleri sert "Zorunlu basın açıklaması" başlıklı bir paylaşımla detaylı bir şekilde eleştirdi.
"Kamuoyuna zorunlu açıklama; bahsi geçen çalışmanın %90’dan fazlası Merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. "
Proje Kadir Topbaş döneminde başlatılmış
Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bahsi geçen projenin İmamoğlu'nun projesi değil, Kadir Topbaş döneminde başlatılan bir proje olduğunu açıkladı.
"Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü. Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor. Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı."
"Siyasetin amacı halka doğru bilgi vermektir"
Ekrem İmamoğlu'nun proje hakkındaki açıklamalarına cevap veren Türkmen, İmamoğlu'na yanlış bilgi vermemesi gerektiğini söyleyerek paylaşımını şu cümlelerle bitirdi:
" Bizim için Üsküdar’ın sorunlarının çözülmesi her şartta ilk önceliktir. Bu yüzden, Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik. Neticede, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katılmış, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatmış, merhum Kadir Topbaş Başkanımızı saygıyla anarak, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve Sn. İmamoğlu’na da teşekkürlerimizi bildirmiştik. Çünkü siyasetin en kalıcı limanı vefadır, nezakettir, halka doğru bilgi vermektir. Bu vesileyle İstanbul’a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil! Kamuoyunun bilgisine, saygılarımızla…"