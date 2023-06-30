Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!

Ekrem İmamoğlu'nun dün sosyal medya hesabından "yaptım" diyerek paylaştığı projeler hakkında, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ""Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil! "dedi.

YAYINLAMA
Google News
Ekrem İmamoğlu 'yaptım' dedi! Üsküdar Belediye Başkanı yalanladı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım, İstanbul Boğazı'yla ilgili bir tartışma başlattı. İmamoğlu, her Kurban Bayramı'nda boğazın kanlar içinde olduğunu belirtirken, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) olarak gerçekleştirdikleri büyük yatırımlardan bahsetti. Yağmur suyu kanallarının ayrıldığını, atık su kanallarının düzenlendiğini ve arıtma tesislerine bağlantılar yapıldığını dile getirdi. İmamoğlu, bu yatırımların ardından kötü manzaraların bir daha yaşanmadığını ifade etti ve eski ve yeni haline ilişkin iki fotoğraf paylaştı.

Bu paylaşıma tepki ise Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'den geldi. Türkmen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğazdaki kirliliği önlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmanın sürecini detaylarıyla anlattı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen o paylaşımı eleştirdi

Hilmi Türkmen, İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptım diyerek paylaştığı görüntüleri sert "Zorunlu basın açıklaması" başlıklı bir paylaşımla detaylı bir şekilde eleştirdi.

"Kamuoyuna zorunlu açıklama; bahsi geçen çalışmanın %90’dan fazlası Merhum Kadir Topbaş Başkanımız döneminde yapılmış, hoş olmayan görüntülere çok büyük oranda son verilmiştir. Taraflı tarafsız herkesin kafasında hiçbir şüpheye yer kalmadan doğruyu bilmesi için, süreci detaylıca anlatalım. "

Proje Kadir Topbaş döneminde başlatılmış

Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, bahsi geçen projenin İmamoğlu'nun projesi değil, Kadir Topbaş döneminde başlatılan bir proje olduğunu açıkladı.

"Gerçekten kötü ve bize yakışmayan görüntülerdi ve 11 şafttan oluşan, uzun yıllar süren bir çalışmayla çözüldü. Ancak herkesin bilmesi gereken kısım şu ki, çalışmanın 7500 metreye tekabül eden 10 şaftı Merhum Başkanımız Kadir Topbaş döneminde yapılmış, bitirilmiş, sorun çok büyük oranda ortadan kaldırılmıştı. Geçmiş dönem paylaşımımız ve çalışma ile ilgili yapılan haberlerde de bu durum net biçimde görülüyor. Yine Kadir Başkanımız zamanında, çalışmanın 11. son şaftı yapılırken tarihi bir kalıntıya rastlanmış ve zorunlu bir duraksama yaşanmıştı."

"Siyasetin amacı halka doğru bilgi vermektir"

Ekrem İmamoğlu'nun proje hakkındaki açıklamalarına cevap veren Türkmen, İmamoğlu'na yanlış bilgi vermemesi gerektiğini söyleyerek paylaşımını şu cümlelerle bitirdi:

" Bizim için Üsküdar’ın sorunlarının çözülmesi her şartta ilk önceliktir. Bu yüzden, Kadir Topbaş Başkanımız liderliğinde uzun yıllar emek verdiğimiz, temiz bir Boğaz, İstanbul uğruna büyük yatırımlar yapılmış, neredeyse sona gelinmiş bir işin tamamlanması için yeni yönetime ricada bulunmuş, çalışmanın bitirilmesini istemiştik. Neticede, 2 yıl süren çalışma sonunda yapılan törene de katılmış, projenin geçmişini, tüm aşamalarını detaylı bir şekilde anlatmış, merhum Kadir Topbaş Başkanımızı saygıyla anarak, işin son etabını bitiren yeni yönetime ve Sn. İmamoğlu’na da teşekkürlerimizi bildirmiştik. Çünkü siyasetin en kalıcı limanı vefadır, nezakettir, halka doğru bilgi vermektir. Bu vesileyle İstanbul’a yaptığı hizmetlerle hala konuşulan, bu şehre kattıkları yadsınamayacak olan Kadir Topbaş Başkanımızı tekrar rahmetle, şükranla anıyoruz. Bu millet için yapılan 1 santimetre iş bile önemlidir, hakkı verilmelidir ama büyük resmi atlayarak, uzun yıllar süren bir çalışmayı, çok büyük bir emeği bütünüyle yok sayarak, yapmadığınız bir işi “yaptım” diyerek değil! Kamuoyunun bilgisine, saygılarımızla…"

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
ABD'den skandal İsveç açıklaması! İfade özgürlüğüdür!
ABD'den skandal İsveç açıklaması! İfade özgürlüğüdür!
İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!
İsveç'in skandal kararına sert tepkiler yükseliyor! Dışişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü kararı kınadı!
Son Haberler
Fransız Teknik Direktör'den nefret söylemi! 'Cuma Namazına giden pislikler' dedi
Fransız Teknik Direktör'den nefret söylemi! 'Cuma Namazına giden pislikler' dedi
Kendisini Bradd Pitt olarak tanıttı! 170 bin dolar dolandırdı!
Kendisini Bradd Pitt olarak tanıttı! 170 bin dolar dolandırdı!
Tuz tanesinden küçük çanta! 63 bin dolara satıldı!
Tuz tanesinden küçük çanta! 63 bin dolara satıldı!
Ayasofya'nın önünde Yunan provokasyonu! Gerçek sahibine dönecek dedi!
Ayasofya'nın önünde Yunan provokasyonu! Gerçek sahibine dönecek dedi!
Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'
Canan Kaftancıoğlu'dan İmamoğlu'na olay sözler! 'Korkunç derecede karşısındayım'
Fatih Portakal kendi programı hakkında anket yaptı! Çıkan sonuç Portakalı şok etti!
Fatih Portakal kendi programı hakkında anket yaptı! Çıkan sonuç Portakalı şok etti!
Çok Okunanlar
Tekirdağ'da büyük operasyon! 371 ton kaçak içki ele geçirildi!
Tekirdağ'da büyük operasyon! 371 ton kaçak içki ele geçirildi!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
Merdan Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı! Öcalan'ı övmüştü!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
CHP'den skandal karar! Mesire alanları paralı oldu!
Marmara Denizi Temiz Mi? İşte Marmara’da Güvenle Denize Girilecek Yerler!
Marmara Denizi Temiz Mi? İşte Marmara’da Güvenle Denize Girilecek Yerler!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Liderlerin Bayram programı belli oldu İşte programlar!
Liderlerin Bayram programı belli oldu İşte programlar!
Yorumlananlar
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
Merdan Yanardağ tutuklandı! Terör elebaşını öven açıklamalar yapmıştı!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!
İsveç hükümetinden skandal karar! Kuran'ı Kerim yakma eylemi!