Ekrem İmamoğlu'ndan AK Parti meclis üyelerine sert çıkış

Maltepe Ekonomi Forumu'nda konuşan Ekrem İmamoğlu AK Partili meclis üyelerini eleştirdi.

BOĞAZİÇİ İMAR YETKİ KONUSUNA DEĞİNDİ

Boğaziçi'ndeki imar yetkisi konusuna değinen İmamoğlu, şunları kaydetti: "Kanunları yok sayma, mecliste kabul ettirme çabası var. 'Bunu biz böyle yaparız, geçiririz böyle olur.' Olmaz kardeşim, bu millet buna izin vermez. Elimizde büyük bir panzehir var, şeffaflık. Ne olursa olsun, vatandaşın önüne aktardığımız her türlü hususta muazzam bir vicdan işler.

Şehre her unsuru mal etmek, onun paydaşı yapmak ve birlikte çözüm üretmek şart. Tabii kavga etmeden, gerektiğinde gereken cevabı vermemiz gerekiyor. Asla bir korku dili değil, tümüyle sevgi ve şefkatle bunu yapmamız gerekiyor. Akıllı bir siyasi yönetimin yapmaması gereken uygulamalar var. Ben bunu, yokuş aşağı duvara toslamak üzere freni boşalmış bir kamyona benzetiyorum. Diyelim ki kentleri kaybedecekler. 3 ayda susuzluk sorunu yaşıyor. Hangi sorunun nereden geldiğini, ne kaynaklı olduğunu bilirler. Bir zam meselesinin kaynağının bile ülke ekonomisinin ana parametrelerinden kaynaklandığını bilirler. O bakımdan tümüyle biz gerçekçi davranacağız."