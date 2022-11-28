Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında kullandığı söylediği ifade edilen sözler için ilk kez konuştu.

Melahat Ersoy
Editör
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Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap

ODA TV yazarı Hürrem Elmasçı, kaleme aldığı köşe yazısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında kullandığı sözleri köşe yazısına taşıyarak polemiğin fitilini ateşledi.

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap

"İLİŞKİLERİ BOZULMUŞ, YAZIK"

Hürrem Elmasçı yazısında, Canan Kaftancıoğlu'nun İmamoğlu için "aptal" kelimesini dediğini teyit ettiğini belirtti. Elmasçı yazısında şu ifadeleri kullandı: "Kaftancıoğlu-İmamoğlu olayında bahsedilen otel Gümüşsuyu'ndaki CVK hotel. Burası Canan kızımın karârgahı gibiymiş! İlk şaşırdığım bu oldu…

İkincisi Canan kızımın, daha önce de bazı gazetecilere, 'İmamoğlu İkinci Erdoğan’dır asla başkan olmamalı' dediği konuşuluyormuş İstanbul’da! Demek ilişkileri bu derece bozulmuş, yazık.

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap

Hiç yazmak istemem ama Kaftancıoğlu’nun İmamoğlu’na “aptal” dediğini de teyit ettim. Ama yüzüne demiyor, bir yakınına telefonda iletiyor. Siyaset bu, iki kişinin bildiği sır olarak kalmıyor…

Neler duydum çocuklar neler. Mesela, Ekrem Beye yönelik 'Şizofren' ifadesi nereden çıktı? Herkes bunu ilk kez duyduğunu söylüyor. Bunu yazan Karslı Mahmut Övür’e sormak lazım. Ya da Kars gelini Canan Kaftancıoğlu ile sık sık görüşen Mahmut’un yakın dostu Karslı Çapan ailesine mi? Bilemedim şimdi

Gerçekten bizi saf mı sanıyorlar? Gün gelecek çocuklar hepsini tek tek yazacağım, bugün bu kadar…"

Ekrem İmamoğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu'na çok konuşulacak cevap

İMAMOĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU AÇIKLAMASI

Bu köşe yazısı sonra İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ne diyeceği merak konusu olmuştu. İmamoğlu İBB'nin 2023 yılı bütçesi için yapılan görüşmeler öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında kullandığı öne sürülen ifadeler için şu değerlendirmeyi yaptı: "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.”

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