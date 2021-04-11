Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile 2 çocuğu koronaya yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ile çocukları Beren ve Mehmet Selim İmamoğlu’nun koronavirüse yakalandı.

DİLEK İMAMOĞLU, ANNESİNİN CENAZE TÖRENİNE KATILAMADI

Koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Dilek İmamoğlu’nun annesinin Trabzon’daki cenazesine, katılamadığı öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve oğlu Semih İmamoğlu’nun ise test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.

İBB SÖZCÜSÜ MURAT ONGUN DUYURMUŞTU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi; eşi Dilek İmamoğlu'nun annesi Hava Kaya, 9 Nisan Cuma günü hayatını kaybetmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kayınvalidesi, eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirtti.

Hava Kayanın ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmazken; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun kayınvalidesi, kıymetli eşi Dilek İmamoğlu’nun annesi Hava Kaya vefat etmiştir. 11 Nisan Pazar günü, Trabzon Çarşıbaşı İlçesi Kovanlı Köyü Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazıyla merhume son yolculuğuna uğurlanacaktır.

İBB ailesi olarak, merhumeye Allah’tan rahmet; Kaya ve İmamoğlu ailelerine de başsağlığı ve sabır dileriz."