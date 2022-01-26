Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçının fiyat listesi göz doldurdu! İBB bütçesini bir gecede masaya koydu! Balığı geçin, salata fiyatları bile...

Yoğun kar yağışında vatandaşın yolda kalmasına sebep olan İBB'nin, kar ekipman ve tuzlama ihale paralarının nereye gittiği belli oldu. Vatandaşın mağdur olduğu gece, İstanbul'un en lüks balık restoranlarından birinde yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun, gittiği mekandaki fiyat listesi belli oldu. Lüks restoranın ürünlerini yemesi güzel, ancak rakamları cep yakıyor.

KİŞİ BAŞI BİN, BİN 500 LİRA

Sarıyer'de bulunan balıkçının fiyat listesi göz doldurdu. İnternette dolaşan menü fiyatları eski çıktı, yenisi ise cep yakıyor. Mekanda, kilosu 8 TL olan "domates"in salatası 150 TL iken, kalamar kilo fiyatı 1200 TL, kalkan fiyatları 2100 TL iken, kişi başı bin, bin 500 liraya mekandan çıkılıyor.

Örneğin; 6 kişilik bir arkadaş grubuyla bahsi geçen balıkçıya giderseniz, toplamda 7 bin TL'ye yakın fiyat ödemek durumunda kalıyorsunuz.

İnternette, 2019 yılına ait yorumlarda bir kullanıcının restorana eşi ile gittiği ve, "Lezzete hiç lafım yok ama fiyat...2 kişilik kalkan, roka salatası meze olarak 4 tane midye-közde patlıcan ve 1 porsiyon kabak tatlısı. Alkol yok. İçecek dahi yok. Sadece su. 800 TL hesap geldi..." yorumu eklediği görüldü.

2022 yılında bu fiyat 2 ve 3 katını buluyor.

Fiyat bilgilendirmesi için mekanı aramanız yeterli.