Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"

İstiklal Caddesi’ne ziyarette bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun turistle İngilizce konuşmaya çalışması gündem oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başarısız girişimlerine devam ediyor. İstiklal Caddesi'ne ziyarette bulunduğu sırada vatandaşlarla sohbet eden İmamoğlu'nun karşılaştığı turistlerle İngilizce konuşmaya çalışması gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Pek çok kere İngilizce konuşmada başarısızlıkları olan Ekrem İmamoğlu, bu sefer de İstiklal Caddesi'nde kayda alınan görüntülerinde ne dediği anlaşılmayan bir şekilde İngilizce sohbet etmeye çalıştı. Sosyal medyanın gündemine düşen görüntüleri izleyenler "Ekrem İmamoğlu'nun İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"

"Bu bildiğin Wakanda İngilizcesi"

"İngilizce İşletme okuduğu kesin" şeklinde yorumlarda bulundular.

Ekrem İmamoğlu'nun İngilizceyle mücadelesi devam ediyor! Her şeyi eline yüzüne bulaştırdı: "İngilizcesi ile İstanbul'u yönetme kalitesi aynı seviyede"

İLK BAŞARISIZLIĞI DEĞİL

Ekrem İmamoğlu daha önce de İngiliz büyükelçi ile İngilizceye benzer bir dille konuşmaya çalışarak iletişim kurmaya çalışmış ve başarısız olmuştu.

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