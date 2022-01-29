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Ekrem İmamoğlu'nun kızı, dürüstlüğüyle takdir topladı! Babasını yalanladı, doğruyu söyledi! "Hayır baba..."

Ekrem İmamoğlu'nun kızı Beren İmamoğlu, aile kahvaltısında babasının yanlışını düzeltince sosyal medyada gündem oldu. Küçük Beren'in yaşı küçük olsa da, dürüstlüğünün büyüklüğü takdir topladı.

Ekrem İmamoğlu'nun, eşi Dilek İmamoğlu'ndan dünyaya gelen kızları 11 yaşındaki Beren İmamoğlu, dürüstlüğüyle internet aleminin takdirini kazandı. İmamoğlu ve Kaya ailelerinin kahvaltı esnasında bir arada olduğu anlarda kameralara açıklama yapan İBB Başkanı'nı, kızı Beren uyardı. Beren'in küçük bir konuda dahi yanlışa tahammülü olmaması, "Helal olsun" dedirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun kızı, dürüstlüğüyle takdir topladı! Babasını yalanladı, doğruyu söyledi! Hayır baba...

"HAYIR BABA..."

Aile kahvaltısı esnasında, "Kalabalık aile böyle oluyor. Eşim 10 kardeş olunca" diyen İmamoğlu'nu kızı Beren uyardı. Annesinin on kardeş değil, üç kardeş olduğunu söyleyen küçük Beren'in, "Hayır baba, üç kardeşler" diyerek babasını uyarması, sosyal medya kullanıcıları tarafından "Ne kadar iyi yetiştirilmiş bir çocuk. Ufacık hatayı bile düzeltme gereğinde bulunuyor. Umarım hep böyle dürüst kalırsın Beren" ifadeleriyle takdir topladı.

Ekrem İmamoğlu'nun kızı, dürüstlüğüyle takdir topladı! Babasını yalanladı, doğruyu söyledi! Hayır baba...Ekrem İmamoğlu'nun kızı, dürüstlüğüyle takdir topladı! Babasını yalanladı, doğruyu söyledi! Hayır baba...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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