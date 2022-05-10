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  3. Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!

Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!

Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun 25 Ocak 2022 tarihinden bu yana yaptığı hataları tarih tarih bir bir sıraladı.

Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Nevşin Mengü, Ekrem İmamoğlu'nun çıktığı Karadeniz turu sonrası gündem olan başlıkları tek tek değerlendirerek, İBB Başkanı'nın hatalarına ilişkin konuştu. Mengü, İmamoğlu'nun 25 Ocak'tan bu yana yaptığı hataları tarih vererek bir bir sıralayınca "Her geçen yıl birer birer masadan eksiliyor dostlar" şeklinde esprili yorumlar da beraberinde geldi.

Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!

KRONOLOJİK SIRADA BİR BİR HATA DOSYASI

Nevşin Mengü, tarihlere ve konu başlıklarına ayırdığı İmamoğlu hatalarını şu şekilde sıraladı;

1- 25 Ocak'ta müthiş kar yağdığı gün İngiliz büyükelçiyle yemek yemesi ve krizin iletişiminin bir türlü doğru yönetilememesi.

2- 5 Nisan'da İSKİ suya zam yaptı. (İmamoğlu 'İktidara geldiğimde su fiyatlarını düşüreceğim' sözü vermişti.)

3- 6 Nisan'da öğrenci akbiline yüzde 40 zam yaparak öğrenciyi şaşkına çevirdi. 

4- Nevşin Mengü Atatürk Havalimanı polemiğine de değinerek "9 Nisan'da Ulaştırma Bakanıyla Atatürk Havalimanı üzerinden atıştı, "Ben belediye başkanı olduğum sürece o havalimanını yıktırmayacağım." diye. Öyle demiş ama bugün Çiğdem Toker, Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesine çevrilmesi için davet usulü 6 şirketin davet edildiğini yazmış.

Madem İmamoğlu kendisi siper oldu keşke Karadeniz'e gideceğine bu konuyu gündeme getirseydi de biz Çiğdem Toker'den öğrenmeseydik." ifadelerine yer verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!

5-Murat Ongun'un "Ben 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bileyim. Ekrem bey de bana keyfine bak dedi" açıklaması..

30 Nisan'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile polemiğe girdi.

6- 5 Mayıs'ta Nagehan Alçı'nın da bulunduğu Karadeniz turu fotoğafı ortaya çıktı. Mengü, CHP'ye yakın bir gazetecinin İmamoğlu tarafından Karadeniz turu sırasında ayrımcılığa uğradıklarını söylediğini de aktardı.

Ertuğrul Özkök gibi isimler VİP araçla gezdirilirken kendilerinin İmamoğlu'nun turunu takip etmekte zorlandığını söylediğini de belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun masasından birer birer dostları eksiliyor! Nevşin Mengü kronolojik sıraya dizdi, tüm hataları bir bir İmamoğlu'nun yüzüne çarptı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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