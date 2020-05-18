Ekşi Elmalar filminin konusu nedir? Film nerede çekildi? Oyuncuları kimler?

Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Ekşi Elmalar filmi şimdiden merak konusu oldu. Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı gibi isimlerin yer aldığı filmin detayları haberimizde...

EKŞİ ELMALAR FİMİNİN KONUSU NEDİR?

Filmde, Yılmaz Erdoğan’ın canlandırdığı Belediye Başkanı Aziz Özay, eşi Ayda ve kızları Muazzez, Türkan ve Safiye’nin 1970’li yılların sonunda Hakkâri’de elma bahçesi içindeki evlerinde başlayan hikâyesi 1990’lı yılların sonunda Antalya’da son buluyor. Hakkâri’de elma bahçesi ve evlenme çağına gelmiş birbirinden güzel 3 kızı ile ünlenen Belediye Başkanı Özay, aynı zamanda sert mizaçlı bir babadır. Özay, belediye işleri dışında kızlarının talipleriyle de mücadele etmek zorundadır.

EKŞİ ELMALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleşmiştir.

EKŞİ ELMALAR FİLMİNİN OYUNCULARI

Yılmaz Erdoğan-Aziz Özay

Farah Zeynep Abdullah-Muazzez Özay

Songül Öden-Türkan Özay

Şükran Ovalı-Safiye Özay

Şükrü Özyıldız-Özgür

Fatih Artman-Hatip

Ersin Korkut-Şino(Mavi Gözlü)

Caner Cindoruk-Servet

Cezmi Baskın

Devrim Yakut-Ayda Özay

Kıvanç Baran Arslan-Cevdet