El bileği travması nedir ? Kaç haftada iyileşir? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

EL BİLEĞİ TRAVMASI NEDİR?

El bileği bağ yaralanmaları genelde el bileği üzerine düşme veya çeşitli aktiviteler sırasında oluşan travmalar ile oluşur. Travma sonrasında genelde el bileği şişer bazen morarma oluşabilir. Genellikle hareket sırasında ağrı vardır.

Çıkık ve kırıkla beraber bağ yaralanmaları oluşabileceği gibi kırık oluşmadan da bağ yaralanması saptanabilir. Genellikle kırık olmadan oluşan bağ yaralanmaları dikkate alınamaz ve ilerde daha ciddi problemlere yol açar.

El bileğinde en çok hasara uğrayan ligaman el bileğindeki kemiklerin ana koordinasyonunu sağlayan ligamanlardan biri olan Skafolunat ligaman adı verilen bağdır.

Bu bağ el bileği kemiklerinden skafoid ve lunat kemik arasında yer alır. Hasarlanmasında el bileği kemiklerinin pozisyonları değişir ve ileriki dönemlerde el bileğinin devamlı ağrılarının oluşumu görülebilir. El bileği kemikleri arasındaki diğer bağlarda yaralanma daha nadirdir. Küçük travmalarda bağ yaralanması genelde gerilme veya bir kısmının kopması tarzında olur. Daha ağır travmalarda ise tam kopma oluşur.

EL BİLEĞİ KIRIĞININ BELİRTİLERİ

El bileğinde şiddetli ve geçmeyen ağrı

Travma sonrası olan el bileğindeki şekil bozukluğu

El bileğinde dakikalar için ortaya çıkan şişlik

KAÇ HAFTADA İYİLEŞİR?

El bilek kırıklarının büyük bir bölümü basit tespit yöntemleriyle 2-3 haftada iyileşmektedir. Kırık uçlarında ayrılma olduğu durumlarda bunun yerine oturtularak alçıya alınması gerekebilir. Bu gibi durumlarda alçı süresi 4-6 haftaya uzayabilir. Nadir bazı kırık tiplerinde ise kırık uçlarının arasına yumuşak doku girebilir ve yerine oturmasını engelleyebilir. Böyle durumlarda anestezi altında kırığın yerine getirilmesi ve bazı durumda tellerle dışarıdan fikse edilmesi gerekebilir.