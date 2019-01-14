El şakası nedeniyle arkadaşını öldüren adam kendini astı!

7 Eylül 2014'te bir kahvede okey onarken yanına gelen arkadaşının el şakası yapması nedeniyle çıkan tartışma ölümle sonuçlandı.

El şakası yapan arkadaşının bu davranışından hoşlanmadığını ifade eden Mutlugil, oyunu bırakıp kahveden çıktı. Peşinden giden Ergün B. "Bana posta koyamazsın" diyerek tartışmaya başladı. Üzerinde yer alan bıçağı çıkarıp Mutlugil'e sapladı. Karnından ve koltuk altından yaralanan Mutlugil tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Tutuklanan Ergün B. ise 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İZNİNİN SON GÜNÜNDE KENDİNİ ASTI

Ergün B. bir hafta önce Mersin'de kaldığı cezaevinden izin alarak Adana'ya geldi. Bugün teslim olması gereken Ergün B., Çukurova Üniversitesi Balcalı Kampüsü'ndeki ormanlık alanda o çevrede spor yapan vatandaşlar tarafından ağaca asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri Ergün B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ergün B.'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.