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El Salvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?

El Salvador'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, El Salvador'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden El Salvador hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

El Salvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?

El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke, batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur. El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir

El Salvador'un Başkenti?

“San Salvador” şehri El Salvador'un başkentidir.

El Salvador'un Para Birimi Nedir?

“ElSalvador Kolonu”El Salvador'un para birimidir.

El Salvador'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

El Salvador'un telefon alan kodu : + 503

El Salvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?

El Salvador'un Türkçe Ülke Telaffuzu

El Salvador

El Salvador'un Türkçe Başkent Telaffuzu

San Salvador

El Salvador'un İngilizce Ülke Telaffuzu

El Salvador

El Salvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?

El Salvador'un İngilizce Başkent Telaffuzu

San Salvador

El Salvador'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?

El Salvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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