El Salvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? El Salvador'un Bayrağı Nasıldır?
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El Salvador, Orta Amerika'da yer alan yaklaşık 6,9 milyonluk nüfusa sahip bir ülkedir. Ülke, batıda Guatemala'ya, kuzey ve doğuda Honduras'a komşudur. Güneyinde Büyük Okyanus bulunur. El Salvador, Amerika anakarasının nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir ve ayrıca bölgenin en sanayileşmiş ülkesidir
El Salvador'un Başkenti?
“San Salvador” şehri El Salvador'un başkentidir.
El Salvador'un Para Birimi Nedir?
“ElSalvador Kolonu”El Salvador'un para birimidir.
El Salvador'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
El Salvador'un telefon alan kodu : + 503
El Salvador'un Türkçe Ülke Telaffuzu
El Salvador
El Salvador'un Türkçe Başkent Telaffuzu
San Salvador
El Salvador'un İngilizce Ülke Telaffuzu
El Salvador
El Salvador'un İngilizce Başkent Telaffuzu
San Salvador
El Salvador'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca