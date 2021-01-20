24 Ocak tarihinde yerel saatle 20.55'te Elâzığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Sivrice'de gerçekleşen sarsıcı depremde 42 kişi hayatını kaybetti. Peki bu büyük hasarlı Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

ELAZIĞ DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ, KAÇ SANİYE?

2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde can kaybına ve büyük hasara neden oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite işbirliği ile Deprem Ön Hasar Tahmin ve Kayıp Sistemince hazırlanan (AFADRED) yazılımı ile depremin şiddeti IX (9) olarak hesaplandı. Doğu anadolu bölgesini etkisi altına alan 6.8 şiddetindeki deprem yaklaşık olarak 22 saniye dürdü. AFAD'ın verilere göre ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 38'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken,1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

DÜNYADAN ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN DAYANIŞMA VE TAZİYE MESAJLARI

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye’den az önce döndük ve ülkenin doğusunda meydana gelen büyük depremin haberini aldık. Kalbimiz ölenler için yas tutanlar, çok sayıda yaralı ve her canı kurtarmak için savaşan arama kurtarma çalışanlarıyla beraber" ifadelerine yer verdi.

Gerade aus der #Türkei zurückgekehrt, erfahren wir vom schweren #Erdbeben im Osten des Landes. Unsere Gedanken sind bei allen, die dort jetzt um die Toten trauern, bei den vielen Verletzten und bei den Helfern, die um jedes Leben kämpfen. #Elazig — Steffen Seibert (@RegSprecher) January 25, 2020

AB Türkiye Delegasyonu resmi hesabından dün yapılan paylaşımda "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin yanındadır” şeklinde paylaşım yaparak destek oldular.

AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz.

Avrupa Birliği Türkiye’nin yanındadır.#Elazığ #Deprem #Malatya pic.twitter.com/0GCXVjwZAf — EU Delegation Turkey (@EUDelegationTur) January 24, 2020

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise mesajında “Bu akşam Türkiye'den acı haberler geldi. Kalbimiz bugünkü depremde tüm yaralananlar ve sevdiklerini kaybedenlerle. Bu gece sizi düşünüyoruz” ifadeleriyle dayanışma sağladılar.

Devastating news from Turkey this evening. Our hearts go out to everyone who was injured or who has lost a loved one in today’s earthquake. We’re keeping you in our thoughts tonight. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) January 25, 2020

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği ise paylaşımında “Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye” mesajına yer verdi.

Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye. #Elazığ #Malatya — U.S. Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) January 25, 2020

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda ise Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile depremden etkilenen herkese dayanışma mesajı gönderildi.

El @GobiernoMX extiende sus condolencias al pueblo y gobierno de Turquía por el sismo registrado hoy en la provincia de Elazig ocasionando la pérdida de vidas, heridos y daños materiales.



Expresa su solidaridad con los familiares de las víctimas y todos los afectados. @MFATurkey — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 25, 2020

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yayınlanan taziye mesajında ise “Kardeş ülke Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara Allah’tan şifa dileriz. Azerbaycan kardeş ülke Türkiye halkının kaderini paylaşır, her zaman onunla birliktedir ve her tür yardıma hazırdır” açıklaması yapıldı.