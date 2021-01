24 Ocak tarihinde yerel saatle 20.55'te Elâzığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Sivrice'de gerçekleşen sarsıcı depremde 42 kişi hayatını kaybetti. Peki bu büyük hasarlı Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde can kaybına ve büyük hasara neden oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite işbirliği ile Deprem Ön Hasar Tahmin ve Kayıp Sistemince hazırlanan (AFADRED) yazılımı ile depremin şiddeti IX (9) olarak hesaplandı. Doğu anadolu bölgesini etkisi altına alan 6.8 şiddetindeki deprem yaklaşık olarak 22 saniye dürdü. AFAD'ın verilere göre ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 38'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken,1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye’den az önce döndük ve ülkenin doğusunda meydana gelen büyük depremin haberini aldık. Kalbimiz ölenler için yas tutanlar, çok sayıda yaralı ve her canı kurtarmak için savaşan arama kurtarma çalışanlarıyla beraber" ifadelerine yer verdi.

AB Türkiye Delegasyonu resmi hesabından dün yapılan paylaşımda "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin yanındadır” şeklinde paylaşım yaparak destek oldular.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise mesajında “Bu akşam Türkiye'den acı haberler geldi. Kalbimiz bugünkü depremde tüm yaralananlar ve sevdiklerini kaybedenlerle. Bu gece sizi düşünüyoruz” ifadeleriyle dayanışma sağladılar.

Devastating news from Turkey this evening. Our hearts go out to everyone who was injured or who has lost a loved one in today’s earthquake. We’re keeping you in our thoughts tonight.