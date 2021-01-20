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Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye?

Elazığ'ın Sivrice 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8, şiddetindeki deprem büyük hasara ve çok sayıda can kaybına yol açtı. Peki Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye? İşte detaylar...

Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye?

24 Ocak tarihinde yerel saatle 20.55'te Elâzığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve başta Elâzığ ve Malatya olmak üzere tüm Doğu Anadolu bölgesini etkisi altına aldı. Sivrice'de gerçekleşen sarsıcı depremde 42 kişi hayatını kaybetti. Peki bu büyük hasarlı Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

ELAZIĞ DEPREMİ NE KADAR SÜRDÜ, KAÇ SANİYE?

2020 yılında meydana gelen Elazığ depreminde can kaybına ve büyük hasara neden oldu. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı ve Üniversite işbirliği ile Deprem Ön Hasar Tahmin ve Kayıp Sistemince hazırlanan (AFADRED) yazılımı ile depremin şiddeti IX (9) olarak hesaplandı. Doğu anadolu bölgesini etkisi altına alan 6.8 şiddetindeki deprem yaklaşık olarak 22 saniye dürdü. AFAD'ın verilere göre ilk açıklamaları yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 38'si Elâzığ, 4'ü Malatya'da olmak üzere 42 kişi hayatını kaybederken,1.466 kişi hafif ve orta derecede yaralandığı belirtildi.

Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye?

DÜNYADAN ELAZIĞ DEPREMİ İÇİN DAYANIŞMA VE TAZİYE MESAJLARI

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye’den az önce döndük ve ülkenin doğusunda meydana gelen büyük depremin haberini aldık. Kalbimiz ölenler için yas tutanlar, çok sayıda yaralı ve her canı kurtarmak için savaşan arama kurtarma çalışanlarıyla beraber" ifadelerine yer verdi. 

AB Türkiye Delegasyonu resmi hesabından dün yapılan paylaşımda "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine baş sağlığı, yaralananlara ise acil şifalar diliyoruz. Avrupa Birliği Türkiye’nin yanındadır” şeklinde paylaşım yaparak destek oldular.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise mesajında “Bu akşam Türkiye'den acı haberler geldi. Kalbimiz bugünkü depremde tüm yaralananlar ve sevdiklerini kaybedenlerle. Bu gece sizi düşünüyoruz” ifadeleriyle dayanışma sağladılar.

Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye?

Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçiliği ise paylaşımında “Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı; yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye” mesajına yer verdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan paylaşımda ise Elazığ’da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye halkına ve hükümetine başsağlığı dilendi ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile depremden etkilenen herkese dayanışma mesajı gönderildi. 

Elazığ depremi ne kadar sürdü? Kaç saniye?

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yayınlanan taziye mesajında ise “Kardeş ülke Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılara Allah’tan şifa dileriz. Azerbaycan kardeş ülke Türkiye halkının kaderini paylaşır, her zaman onunla birliktedir ve her tür yardıma hazırdır” açıklaması yapıldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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