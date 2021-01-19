Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin isimleri şu sıralar internet mecrasında çokça bakılan başlıklardan birisi oldu. Depremde hayatını kaybeden 41 kişiyi ve yaşadıkları köyleri biz de haberimizde yer verdik.

ELAZIĞ DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü meydana gelen deprem 6.8 şiddetinde meydana geldi.

ELAZIĞ DEPREMİ SAAT KAÇTA OLDU? KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

2020 Elâzığ depremi, 24 Ocak 2020 tarihinde yerel saatle 20.55'te merkez üssü Elâzığ'nın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyünde olup yaklaşık 22 saniye kadar sürdü.

ELAZIĞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi. Açıklamaya göre, depremde ölenlerin isimleri ve köyleri şöyle:

OKÇULAR KÖYÜNDE

Davut Yüksel (69),

Kibar Yüksel (65),

Medine Akdağ (18),

Nurettin Çimen (55),

İzzet Çimen (75),

Gönül Yıldız (13),

Zilan Yıldız (3),

Tobay Yıldız (12),

Nermin Yıldız (15),

Kader Yıldız (16),

Gülten Polat (35),

Netice Polat (24),

Muhammed Emin Polat (2),

Hatice Kılıç (20),

Ayten Çiçek (28),

Emrah Çiçek (3),

Yeter Nalçacı (26),

Emrullah Nalçacı (3)

Yusuf Nalçacı (5)

KAYALIK KÖYÜNDE

Hüseyin Ersöz (27),

Hanım Yıldız (26)

Safiye Aydın (80)

YUKARI DEMİRCİ KÖYÜNDE

Osman Yıldırım (65),

Firince Yıldırım (50),

Gülşah Yıldırım (25),

Gülnaz Yıldırım (35),

Gülsüm Yıldırım (6),

Yusuf Yıldırım (9),

Zeliha Yıldırım (3),

Yunus Yıldırım (15),

Hülya Yıldırım (9),

Özlem Demirtaş (20),

Kibar Demirtaş (15),

Fuat Demirtaş (12)

Fatih Demirtaş (11)

YUKARI KANATLI KÖYÜNDE

Özcan Cirit (30),

Murat Cirit (10)

Nazlı Cirit (7)

GÖÇMEZLER KÖYÜNDE

Fikri Özdoğan (65),

Berivan Özdoğan (64)

Muhammed Özdoğan (12).

ELAZIĞ DEPREMİNİN ARDINDAN KAÇ TANE ARTÇI OLDU?

Depremin ardından büyüklükleri 1,8 ile 5,4 arasında değişen 1.140 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunların 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükteydi. Bu artçı şokların merkez üsleri Elâzığ’ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya’nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edilmiştir.



ELAZIĞ DEPREMİ SONRASI YAPILAN TÜM YARDIMLAR NELERDİR?

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, ordunun gerektiğinde yardım yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

AFAD, 8 ildeki lojistik depolarından bölgeye 1689 çadır, 1656 yatak ve 9 bin 200 battaniye sevk edildiğini bildirdi.

Bakan Kasapoğlu'nun talimatıyla Elâzığ ve Malatya'daki KYK yurtları, Gençlik Merkezleri ve spor salonları vatandaşların hizmetine açıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, "Pütürge ilçemizde yaklaşık 400 kişi kapasiteli yurdumuzu vatandaşlarımızın barınması için açıyoruz." açıklamasında bulundu.

açıklamasında bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 10 arama kurtarma aracı, 3 bin kişiye hizmet verecek yemek tırı, su tankı, soğuk gıda kamyonu, açık kasa kamyonlar, 66 itfaiye personeli, 8 aşçı, 8 şoför ve iki yardımcı personelin yer aldığı bir ekibi Elâzığ'a gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 adet hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı olmak üzere 9 araç ve 40 personeli ve ek olarak 5.000 vatandaşa sıcak yemek sağlamak üzere BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekipleri de gönderildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunceli'de bulunan 11 kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye gönderdi. Ayrıca 3 adet tam donanımlı deprem konteyneri, 4 adet AKS arama kurtarma ve sağlık aracı, 1 adet komuta kontrol aracı, 3 köpekli arama ekibi ve 1 adet 4x4 hizmet aracı olmak üzere toplam 35 personel ile 9 araç Elâzığ’a hareket etmek üzere bekletildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi bölgeye 21 kişilik arama kurtarma ekibi, mobil aşevi ve battaniye gönderdi.