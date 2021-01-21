Elazığ depreminde kurtarılanlar | Kurtarılan sayısı

Elazığ depreminin üzerinden geçen 1 yılın ardından depremde kurtarılan kişi sayısı merak ediliyor. 24 Ocak 2020'de merkez üssü Elazığ'da yaklaşık 22 saniye süren deprem, 6.8 şiddetinde gerçekleşmiş ve 41 kişini hayatına mal olmuştu. Depremin ardından günlerce süren arama kurtarma çalışmalarında ise 45 kişi enkaz altından kurtarılarak hayata döndürülmüştü.

ELAZIĞ DEPREMİ KURTARILANLAR

AFAD, 27 Ocak 2020'de yaptığı açıklamada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde enkaz altında kalanların kurtarılması için yürütülen çalışmalar sonucunda 45 kişinin enkazdan sağ çıkarıldığı, 41 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını bildirmişti.

ELAZIĞ DEPREMİNDE HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

AFAD, deprem bölgesinde 45 kişinin enkazdan sağ kurtarıldığını açıkladı. Ayrıca depremde 41 kişi hayatını kaybederken (Elazığ 37, Malatya 4, 3 kişinin isimleri bilinmiyor), hastanelere başvuran bin 607 kişiden bin 516'sı taburcu edildi. Açıklamaya göre, depremde ölenlerin isimleri ve köyleri şöyle:

1) Necdet Gürsu (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

2) Ramazan Ertaş(Elazığ)

3) Necmettin İnce(Elazığ)

4) Salih İnce(Elazığ)

5) D. Rabia Gökdemir(Elazığ)

6) Ünal Kalay(Elazığ)

7) Gülçin Kalay(Elazığ)

8) Yaşar Güçlü(Elazığ)

9) Fatma Yıldız(31) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

10) Doruk Abbas Yıldız(2) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

11) Selami Dağ(Elazığ)

12) Hanife Yıldırım(Elazığ)

13) Ayşe Civelek(Elazığ)

14) Salih Civelek(Elazığ)

15) M. Can Dişli(12) (Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

16) Pınar Dişli(Elazığ/Gezin/Mavi Göl Apartmanı)

17) Turan Suçlu(Elazığ)

18) Mehmet Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

19) Ayşe Arifoğlu(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

20) Halime Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

21) M. Ali Aslan(12) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

22) Rüya Aslan(Elazığ/Sürsürü Mahallesi)

23) Müzeyyen Ayken(Elazığ)

24) Zehra Ayken(Elazığ)

25) Enes Sertdemir(Elazığ)

26) Berna Sertdemir(Elazığ)

27) Sakine Düşmez(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

28) Onur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

29) Hüseyin Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

30) Senanur Yıldız(Elazığ/Mustafa Paşa Mahallesi)

31) Aslan Cenkiz(Elazığ)

32) Tansel Elidar(Elazığ)

33) Ö. Asaf Elidar(Elazığ)

34) Sevim Canbaz(50) (Elazığ/Sürsürü Mahallesi/Dilek Apartmanı)

35) Nermin Cenkiz(Elazığ)

36) Türkan Kaplan(Elazığ)

ARTÇI SARSINTILAR

Depremin ardından büyüklükleri 1,8 ile 5,4 arasında değişen 1.140 artçı sarsıntı meydana geldi. Bunların 13'ü, 4 ve üzeri büyüklükteydi. Bu artçı şokların merkez üsleri Elâzığ’ın Sivrice ve Baskil ilçeleri ile Malatya’nın Kale, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi ilçeleri olarak tespit edilmiştir.

FARKLI ÜLKELERDEN GELEN DESTEK MESAJLARI

ABD: ABD Dışişleri Bakanlığı da deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Korkunç depremin ardından düşüncemiz Türkiye'deki dostlarımız ve müttefiklerimizle. Bu trajedide sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Arnavutluk: Dışişleri Bakan Vekili Gent Cakaj ve Savunma Bakanı Olta Xhaçka Elâzığ'daki depremden üzüntü duyduklarını ifade ederek destek mesajı paylaştı.

Avrupa Birliği: AB Delegasyonu Twitter hesabından yaptığı açıklamada "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan: Azerbaycan devlet başkanı İlham Aliyev taziye mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı, Sevgili kardeşim. Bu, zor zamanda her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğumuz belirtmek isterim. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına ve Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletiyor, yaralılara acil şifa diliyorum. Allah rahmet etsin.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler: Genel Sekreter Antonio Guterres, Elâzığ'da meydana gelen depremle alakalı Türk hükümetine ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerini iletirken yaralılara acil şifa diledi. Guterres, "Birleşmiş Milletler'in Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu ve destek teklifinde bulunduğunu" ifade etti.

Bosna-Hersek: Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Šefik Džaferović, Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenizde meydana gelen trajik deprem haberini büyük bir üzüntü ile öğrendiğimi ifade etmek istiyorum. Dualarımızla Türk halkının yanındayız. Size, Türk halkına ve özellikle depremde yaşamlarını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İtalya: İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun dün akşam Elâzığ ve Malatya'da yaşanan deprem sonrasında Türk mevkidaşına, İtalya'nın taziyelerini ve desteğini belirttiği kaydedildi.