02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Elazığ Valisi olarak görev yapan Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine atandı. Yırık'ın yerine ise İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri olarak görev yapan Ömer Toraman'nın ataması gerçekleşti. Peki Elazığ Valisi Ömer Toraman kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ömer Toraman'ın biyografisi haberimizde...

ELAZIĞ VALİSİ ÖMER TORAMAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? ÖMER TORAMAN'IN BİYOGRAFİSİ

Ömer Toraman, 1967 senesinde Erzurum'un Tortum ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Erzurum'da tamamlayan Toraman, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.

İlk olarak Erzurum'da Kaymakam adayı olarak 1994 yılında görev yapan Toraman, sırasıyla Kastamonu Küre Kaymakamlığı, Diyarbakır Eğil Kaymakamlığı, Çorum Kargı Kaymakamlığı, Ankara Nallıhan Kaymakamlığı, Elazığ Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Ömer Toraman, 2011 yılından itibaren ise Hukuk Müşavirliği, Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı (KİHBİ), Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve son olarak İller İdaresi Genel Müdür Vekili olarak üst düzey görevlerde bulundu.

Vali olarak ise Tokat, Kütahya illerinde görev yaptı. 02 Ekim 2021 Tarihli ve 31616 Sayılı Resmî Gazete'de yer alan atama kararlarına göre İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden Elazığ Valiliği görevinde getirildi. 45 yaşındaki Ömer Toraman, evli ve 3 çocuk babasıdır.