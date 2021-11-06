Elazığ'da cami imamı 6 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

Muharrem İnce otobüs sürdüğü anları paylaştı! Ehliyeti sorulunca yaptığı paylaşım olay oldu! "İşte benim ehliyetim"

Bu kadar iğrençlik olmaz: Baklava üretim tesisinde skandal görüntüler! Baklava yerken iki kez düşüneceksiniz! Biri yarı çıplak çıplak çalıştı, diğeri tütün sardı