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  3. Elazığ'da cami imamı 6 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

Elazığ'da cami imamı 6 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

Elazığ'da önce anneye, ardından 6 yıl boyunca 16 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan cami imamı, mahkeme tarafından 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Elazığ'da cami imamı 6 yıl boyunca genç kıza cinsel istismarda bulundu! Cezası belli oldu

51 yaşındaki H.M. Elazığ'da cami imamı olarak görev yapıyordu. Önce N.S. isimli anneye, ardından evladını öldürmekle tehdit ederek 16 yaşındaki kızına 6 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Genç kız olayları halasına anlatmış ve halası Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Görevden alınan cami imamı hakkında dava açılmıştı.

KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

Cami imamının yargılandığı davanın karar duruşması dün 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşti. 

H.K. mahkemede son savunmasını yaptı.

Elazığ'da cami imamı 6 yıl boyunca genç kıza tacizde bulundu! Cezası belli oldu

30 YIL HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti sanığa,  'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı' suçlarından 30 yıl hapis ceza verdi.

Kararın ardından şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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