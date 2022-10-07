Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Korku dolu anlar yaşatan kaza, merkeze 38 kilometre uzaklıkta olan Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi.

4 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metrelik mesafeden takla atan otomobilde bulunan Z.A., F.A., M.A. ve M.A., yaralandı.

BİRİ ÖLDÜ İKİSİ AĞIR YARALI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Kazanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.