Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Elazığ’da feci bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole uçtu. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi de yaralandı.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Korku dolu anlar yaşatan kaza, merkeze 38 kilometre uzaklıkta olan Değirmenönü köyü mevkiinde meydana geldi.

Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

4 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Z.A. idaresindeki 23 ADH 904 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metrelik mesafeden takla atan otomobilde bulunan Z.A., F.A., M.A. ve M.A., yaralandı.

Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

BİRİ ÖLDÜ İKİSİ AĞIR YARALI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan F.A. olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgeye gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 2 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Elazığ'da feci kaza: Otomobil şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Kazanın ardından araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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