Elazığ'da korkunç intihar! 10. kattan kendini aşağı atan kadın, yoldan geçen vatandaşın üstüne düşerek hayatını kaybetti!

Feci olay, Elazığ'ın en yoğun yerlerinden olan Gazi Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 10’uncu katta bulunan bir kafenin terasında telefonla konuşan yabancı uyruklu kadın, bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. Yer çekiminin hızıyla adeta aşağı çakılan kadın, o sırada caddede yürüyen vatandaşlardan V.G.’nin üzerine düştü.

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Korkunç faciada, genç kadın ve üzerine düştüğü V.G. isimli vatandaş ağır yaralanarak, çevre yakınlarındaki hastaneye sevk edildiler. Olayın ilk meydana geldiği esnada yoldan geçen biri ise kalp masajı yaparak kadını hayatta tutmaya çalıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan; kendini 10. kattan boşluğa bırakan kadın hayatını kaybederken, üzerine düştüğü V.G isimli şahısın ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.