Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Okullar ertelendi mi?

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 43 kişi hayatını kaybetmiş, 1607 kişi ise yaralanmıştı.Depremle birlikte çok sayıda ev ve okulda hasar meydana gelmişti. Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken okulların açılmasına kısa bir süre kala okulların açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Bu doğrultuda vatandaşlar, Elazığ'da okullar ne zaman açılacak? Malatya'da okullar ne ne zaman açılacak? Okullar ertelendi mi? sorularını internet arama motorlarında araştırıyor. Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

ELAZIĞ'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Eğitim öğretim yılının ikinci, Milli Eğitim Bakanlığının eğitim öğretim takvimine göre 3 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Depremin hissedildiği ve okulların hasar aldığı illerde okulların açılıp açılmayacağı merak konusu olurken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu,"Elazığ'ın tamamında, okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak."demişti. Bu doğrultuda Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak.

MALATYA'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Malatya'nın bazı ilçelerinde okulların 10 Şubat'ta açılacağını açıkladı.. Bakan Soylu“Malatya ve Elazığ valilerimizle istişare ettik. 3 Şubat’ta okulların açılmasına karar verdik. Malatya’nın bazı ilçelerinde ise okullarımız 10 Şubat’ta açılacak. Çocuklarımız bizler için çok önemli. Onlara psikososyal destek vermeyi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Elazığ’da 200’ün üzerinde okul var. Bunlardan sadece 10 tanesinin yıkılacağı bilgisini vermek isterim. Yeni okulların yapılması konusunda da Elazığ’ı kökenli iş insanlarımızı aradık. Onlardan destek istedik. Onlar da bize katkıda bulunmayı severek kabul ettiler." dedi.

OKULLAR ERTELENDİ Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın ise bazı ilçelerinde okulların açılmasının 10 Şubat'a ertelendiği açıkladı. Bakan Soylu,"Elazığ'ın tamamında, Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversitelerde de ara tatil var. Elazığ Fırat Üniversitesinde sınavlar ertelenmişti, 17 Şubat'ta açılacak. Onun için bu esnada herhangi bir ertelemeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen 'Eğitimde Yeni Akımlar' temalı Geleneksel Eğitim Sempozyumunda, deprem bölgesindeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada,"O ortamdaki çocuklar, yetişkinler neler yaşadılar, hangi korkudalar, nelere ihtiyaçları var. Birebir o çocuklarla vakit geçirip oyun oynadım. O oyunu oynarken onları rehabilite etmeye çalışırken, onlar mı rehabilite oluyor, ben mi oluyorum hissiyatının içinde, çok büyük desteklere ihtiyaçları var. Bu destekler finansal ya da fiziksel olmaktan ziyade psikososyal desteğe ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçları karşılamak için her türlü ekibi kurduk. Orada sürekli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgedeki incelemelerimiz tek tek okul okul, sınıf sınıf devam ediyor. Her okula özel rapor çıkıyor, nerede ne yapacağımız konusunda kanıta dayalı çalışıyoruz. Bir program hazırladık. Bu çalışmalarımız sadece Elazığ'da deprem oldu diye değil. Bir yıldır depreme hazırlık konusunda 100 binlerce öğretmen, milyonlarca öğrenci ve Japon uzmanların çalışmalarıyla hazırlığımızı güçlendirmek için çalışıyoruz. Haftalardır yoğunlaşan çalışmalar deprem nedeniyle tekrar daha büyük tırmanışa geçti. Bu konuların tamamı çocuklarımız daha iyi olsun, Türkiye daha iyi olsun diyedir." şeklinde konuştu.