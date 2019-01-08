Elazığ'da yarın okullar tatil mi? Elazığ 9 Ocak Çarşamba okullar tatil mi?

Elazığ'da okullar tatil mi ? Elazığ'da sabah okula gitmek için hazırlanan öğrenciler ve veliler Elazığ'da okullar tatil mi sorusunun cevabını araştırıyor. Tüm yurdu alarma geçiren kar yağışı Elazığ'da da etkisini hissettirmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının eksileri gösterdiği günlerde eğitimde de aksaklıklar meydana gelmeye devam ediyor. Peki Elazığ'da yarın okullar tatil mi ? 9 Ocak Çarşamba günü okullar tatil mi ?

ELAZIĞ’DA OKULLAR TATİL Mİ?

8 Ocak Salı günü Valilikten gelen açıklamanın ardından kar yağışı nedeniyle Elazığ’ın ilçelerinden Arıcak genelinde tüm okullarda, Alacakaya, Maden ve Sivrice’de ise taşımalı eğitime 1 gün ara verilmişti. Şimdi ise vatandaşlar Elazığ'da yarın okullar tatil mi? sorusunu araştırmaya başladı. 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olmasıyla ilgili olarak Valilikten henüz bir açıklama gelmedi. Herhangi bir gelişme olması halinde haberimiz güncellenecektir...

ELAZIĞ HAVA DURUMU| 9 Ocak Çarşamba Hava Durumu

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ELAZIĞ 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

ELAZIĞ HAKKINDA BİLGİ

Elazığ Doğu Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Fırat Bölümünde,Deniz seviyesinden 1067 m. yüksekliğindeki Elazığ Ovasında yer almaktadır.Elazığ'ın yüzölçümü 9153 km² dir. Doğu Batı doğrultusundaki uzaklığı 150 km,kuzey-güney doğrultusundaki mesafe ise 65 km dir.Elazığ'ın %9'unu baraj gölleri (826 km²) oluşturmaktadır.Elazığ doğuda Bingöl,kuzeyde Keban Baraj Gölü aracılığı ile Tunceli, kuzeybatıda Erzincan,batı ve güneybatıda ise Karakaya Baraj Gölü aracılığı ile Malatya,güneyde ise ise Diyarbakır illleri ile komşudur.

İklim

Elazığ'ın gerek coğrafi konumu, gerekse morfolojik özellikleri bu elverişli durumun ortaya çıkmasında en büyük etken olmuştur. Gerçekten Elazığ ve çevresi 1300-1400 m dolaylarındaki ortalaması ile, bölgenin diğer bölümlerine oranla düşük bir yükseltiye sahiptir. Ayrıca; sahanın güneyinde bir duvar gibi uzanan Güneydoğu Torosları’nda mevcut Maden Oluğu ve Kömürhan Boğazı gibi geçitler özellikle kış mevsiminde, güneyin daha ılık ve nemli hava kütlelerinin yöreye zaman zaman sokulmasına yardımcı olmaktadır. Bütün bunlara bağlı olarak yöre iklimi, özellikle kuzeydoğuda tipik olarak gördüğümüz bölgenin karasal iklimine oranla oldukça ılıman bir yapıya bürünmüştür.Elazığ meteoroloji istasyonunun verilerine göre, yıllık ortalama sıcaklık 12,9 Co dir. Buna göre, Doğu Anadolu Bölgesi içinde Malatya'dan sonra en yüksek değere Elazığ'da ulaşılmaktadır. Öyle ki, ilin en alçak kesiminde bulunan Keban 14,6 Co lik değerle Doğu Anadolu bölgesinin en sıcak sahalarından birine karşılık gelmektedir.Elazığ ilinde bulunan istasyonların yıllık sıcaklık farklarına baktığımızda doğudaki istasyonlarda fazla olarak belirmekte, batıya doğru gidildikçe bu fark azalmaktadır. Bu ise bize, İl sınırları içindeki karasallık şiddetinin doğudan batıya doğru azaldığını göstermektedir.Elazığ ili don olaylı gün sayısı bakımından içinde bulunduğu bölgeye göre oldukça düşük değerler gösterir. Elazığ’da yıl içinde ortalama 81.7; Keban’da 49.7; Palu’da 73.6; Sivrice’de 85.3; Maden’de 59.5 ve Karakoçan’da 109.2 gün don olayına rastlanmaktadır. İlde yılın yedi ayında don olayı görülmemektedir. İl sınırları içinde ilk don olayı 14 Ekimde başlamakta, son don olayı ise Nisan’ın ikinci yarısında görülmektedir. Sonbahar ve İlkbahar aylarındaki donlu gün sayısı oldukça azdır. Hatta bazı istasyonlarda bu mevsimde don olayı görülmemektedir.