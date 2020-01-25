Elazığ'dan acı haberler gelmeye devam ediyor! Acı bilanço artıyor

Elazığ'da tüm Türkiye'yi yasa boğan 6,8'lik depremin ardından artçı sarsıntılar devam ederken AFAD, şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısını ve son bilançoyu açıkladı.

Elazığ Sivrice merkezli deprem, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Tunceli, Samsun, Tokat, Çorum, Sivas, Niğde, Kayseri Kırşehir, Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi..

AFAD, Elazığ'daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29 olduğunu bildirdi. Ayrıca, AFAD, Elazığ Valiliği emrine 2 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 2 milyon lira olmak üzere toplam 4 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

2,5 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI

Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede kadın ve çocuğunun zarar görmemesi için çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, annenin 2,5 yaşındaki kızını enkazdan çıkararak kurtardı.

Enkazdan çıkarılan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin anneyi kurtarmak için çalışması sürüyor.

KADINLA İLETİŞİM SAĞLANDI

Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken binada yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları sırasında Jandarma Arama Kurtarma timleri diğer unsurların desteğiyle "yaşama açılan jandarma tüneli" olarak adlandırılan galeri tekniğiyle enkaz altında bir kadınla iletişim sağladı.

DUYGULANDIRAN DİYALOG

Yaklaşık 23 saatin ardından kadın sesini duyan ekipler, hemen harekete geçti. Kurtarılmayı bekleyen kadın ile jandarma personeli arasındaki diyalog duygulandırdı.

Jandarma personelinin, "Buradayız, geliyoruz. Kurtaracağız. Tamam geliyoruz ışığı ve beni görüyor musun? Tamam geleceğiz. Çocuğun yanında mı? Tamam geleceğiz." demesi üzerine kadın, "Çabuk. Daha dayanamıyorum. Allah rızası için kurtarın. Işığı görüyorum. Bak elimi sallıyorum. Lütfen çabuk olun." diye karşılık verdi.

ENKAZDAN SAĞ ÇIKARILAN KİŞİ SAYISI ARTTI

Elazığ'daki deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleriyle enkazdan sağ çıkarılan kişi sayısı 43’e yükseldi.

19 SAAT SONRA YENİ BİR MUCİZE

​Elazığ'dan gelen son dakika bilgisine göre 19. saatte bir sevindiren haber daha geldi. Ekipler enkazından altında bir kişiye daha ulaştı. Arama kurtarma ekipleri şu ana kadar 43 kişi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Ekipleri kurtarma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.